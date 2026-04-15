WSJ: Европа разрабатывает план "Б" на случай выхода США из НАТО

К чему готовится Европа

Чиновники, участвующие в подготовке планов, пытаются привлечь больше европейцев к командным и управленческим ролям в НАТО - и одновременно компенсировать своими ресурсами те, что обеспечивают США.

Цель - сохранить три вещи даже в случае вывода американских войск:

сдерживание России;

непрерывность военных операций;

ядерные гарантии.

Эти планы пока не имеют официального статуса и не направлены на то, чтобы заменить действующий Альянс.

Когда начались первые разговоры

Работу над планами запустили еще в конце 2025 года - после того, как президент США Дональд Трамп начал угрожать аннексией Гренландии, которая является частью Дании - члена НАТО.

Сейчас эти обсуждения набирают новую остроту: Трамп призвал Европу поддержать военные действия США против Ирана на Ближнем Востоке, однако союзники отказали.

В ответ американский президент назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил о возможном выходе.

Берлин меняет позицию

В течение многих лет Германия блокировала французские идеи о большем суверенитете Европы в сфере обороны - и настаивала на сохранении США в роли главного гаранта безопасности.

Но с приходом канцлера Фридриха Мерца ситуация изменилась. Берлин больше не возражает против самостоятельной оборонной роли Евросоюза.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также недавно заявил, что Альянс будет становиться "более европейским".