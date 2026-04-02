ЄС готує запасні союзи на випадок кризи в НАТО, і там є Україна, - Politico

Поки президент США Дональд Трамп погрожує вийти з НАТО, європейські країни шукають запасні варіанти, і Україна вже в одному з них.

НАТО під тиском

Після того як Трамп назвав альянс "паперовим тигром" і пообіцяв переглянути членство США в НАТО, в Європі почали відверто говорити про запасні варіанти.

"Цілком очевидно, що НАТО вже розвалюється", - сказав один чиновник ЄС. Він додав, що Європа повинна терміново зміцнити власну оборону.

"Ми не можемо чекати, поки вона повністю помре", - сказав чиновник.

Що розглядають

Європейські чиновники все активніше говорять про зміцнення альтернативних структур безпеки. Зокрема, увагу привертають два формати:

JEF - Об'єднані експедиційні сили під керівництвом Британії. Це група швидкого реагування для північноєвропейських країн. Вона діє навіть там, де Стаття 5 НАТО не застосовується. Україна вже приєдналася до посиленої угоди про партнерство з JEF.

Nordefco - Північна оборонна співпраця між Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.

"Я не стверджую, що стаття 5 не працює", - сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен. "Вона працює".

Але якщо ситуація зміниться - альтернативи є. За словами одного чиновника, у певний момент до JEF може приєднатися й Канада.

ЄС теж не стоїть осторонь

Брюссель виділив країнам-членам 150 мільярдів євро позик на оборону. Паралельно вивчається стаття 42.7 Договору ЄС - пункт про взаємну оборону. Новий план економічної безпеки має з'явитися вже цього літа.

Тим часом союзники по НАТО не поспішають сприймати погрози Трампа буквально.

Попри різку риторику, більшість аналітиків вважають повний вихід США з альянсу малоймовірним, але сам факт погроз вже змінює динаміку всередині блоку.