WSJ: Европа разрабатывает план "Б" на случай выхода США из НАТО
Из-за угрозы выхода США из НАТО Европа начала тайно готовить план, который позволил бы ей самостоятельно защищаться от России - без американских войск и гарантий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
К чему готовится Европа
Чиновники, участвующие в подготовке планов, пытаются привлечь больше европейцев к командным и управленческим ролям в НАТО - и одновременно компенсировать своими ресурсами те, что обеспечивают США.
Цель - сохранить три вещи даже в случае вывода американских войск:
- сдерживание России;
- непрерывность военных операций;
- ядерные гарантии.
Эти планы пока не имеют официального статуса и не направлены на то, чтобы заменить действующий Альянс.
Когда начались первые разговоры
Работу над планами запустили еще в конце 2025 года - после того, как президент США Дональд Трамп начал угрожать аннексией Гренландии, которая является частью Дании - члена НАТО.
Сейчас эти обсуждения набирают новую остроту: Трамп призвал Европу поддержать военные действия США против Ирана на Ближнем Востоке, однако союзники отказали.
В ответ американский президент назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил о возможном выходе.
Берлин меняет позицию
В течение многих лет Германия блокировала французские идеи о большем суверенитете Европы в сфере обороны - и настаивала на сохранении США в роли главного гаранта безопасности.
Но с приходом канцлера Фридриха Мерца ситуация изменилась. Берлин больше не возражает против самостоятельной оборонной роли Евросоюза.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также недавно заявил, что Альянс будет становиться "более европейским".
Тем временем ЕС параллельно готовит запасные альянсы - на случай кризиса в НАТО.
Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на Politico, в этом формате рассматривают две ключевые структуры: Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии (JEF) и Северное оборонное сотрудничество Nordefco. К первой уже присоединилась Украина.
Напомним, союзники по НАТО в целом не воспринимают угрозы Трампа буквально - большинство аналитиков считают полный выход США маловероятным. Впрочем, сама риторика уже изменила динамику внутри блока.