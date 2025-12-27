WSJ дізналося, що Зеленський хоче обговорити на зустрічі з Трампом

За інформацією видання, Зеленський наполягав на зустрічі з Трампом для усунення розбіжностей щодо проєкту угоди з 20 пунктів та інших елементів мирного договору, які обговорюють між США та Україною. Зокрема, йдеться про території Донбасу.

Український президент також заявив, що в п'ятницю скоординує дії з європейськими союзниками для визначення формату їхньої участі у зустрічах зі США в неділю, додавши, що їхня участь у режимі онлайн цілком імовірна.

Водночас, як повідомляє CNN, європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.

За їх словами, на зустрічі Зеленського й Трампа не очікується участі європейських лідерів.

Європейські співрозмовники телеканалу також вказали, що українці вже кілька місяців закликали до переговорів на рівні лідерів України та США.

"З Трампом немає сценаріїв з низьким рівнем ризику", - сказав один із посадовців НАТО.

Американські співрозмовники CNN висловили надію, що зустріч Трампа і Зеленського буде продуктивною після тижня інтенсивних зусиль з боку американських і українських перемовників.