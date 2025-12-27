UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

WSJ дізналося, що Зеленський хоче обговорити на зустрічі з Трампом

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський планує на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня усунути ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, Зеленський наполягав на зустрічі з Трампом для усунення розбіжностей щодо проєкту угоди з 20 пунктів та інших елементів мирного договору, які обговорюють між США та Україною. Зокрема, йдеться про території Донбасу.

Український президент також заявив, що в п'ятницю скоординує дії з європейськими союзниками для визначення формату їхньої участі у зустрічах зі США в неділю, додавши, що їхня участь у режимі онлайн цілком імовірна.

Водночас, як повідомляє CNN, європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.

За їх словами, на зустрічі Зеленського й Трампа не очікується участі європейських лідерів.

Європейські співрозмовники телеканалу також вказали, що українці вже кілька місяців закликали до переговорів на рівні лідерів України та США.

"З Трампом немає сценаріїв з низьким рівнем ризику", - сказав один із посадовців НАТО.

Американські співрозмовники CNN висловили надію, що зустріч Трампа і Зеленського буде продуктивною  після тижня інтенсивних зусиль з боку американських і українських перемовників.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Зеленський обіцяє, що під час зустрічі з Трампом обов'язково порушуватиме питання територій. За словами українського президента, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію. Також європейці будуть присутні на його зустрічі з Трампом - в режимі онлайн.

Росія відчутно запанікувала на тлі таких новин. Зокрема в Кремлі заявили, що 20-пунктний мирний план, оприлюднений Володимиром Зеленським, "радикально відрізняється" від тієї версії, яка обговорюється представниками країни-агресора та США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДональд ТрампВійна в УкраїніЗустріч Зеленського та Трампамирний план США