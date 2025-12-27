WSJ узнало, что Зеленский хочет обсудить на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации издания, Зеленский настаивал на встрече с Трампом для устранения разногласий по проекту соглашения из 20 пунктов и других элементов мирного договора, которые обсуждают между США и Украиной. В частности, речь идет о территориях Донбасса.
Украинский президент также заявил, что в пятницу скоординирует действия с европейскими союзниками для определения формата их участия во встречах с США в воскресенье, добавив, что их участие в режиме онлайн вполне вероятно.
В то же время, как сообщает CNN, европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.
По их словам, на встрече Зеленского и Трампа не ожидается участия европейских лидеров.
Европейские собеседники телеканала также указали, что украинцы уже несколько месяцев призывали к переговорам на уровне лидеров Украины и США.
"С Трампом нет сценариев с низким уровнем риска", - сказал один из чиновников НАТО.
Американские собеседники CNN выразили надежду, что встреча Трампа и Зеленского будет продуктивной после недели интенсивных усилий со стороны американских и украинских переговорщиков.
Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Зеленский обещает, что во время встречи с Трампом обязательно будет поднимать вопрос территорий. По словам украинского президента, он будет обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию. Также европейцы будут присутствовать на его встрече с Трампом - в режиме онлайн.
Россия ощутимо запаниковала на фоне таких новостей. В частности в Кремле заявили, что 20-пунктный мирный план, обнародованный Владимиром Зеленским, "радикально отличается" от той версии, которая обсуждается представителями страны-агрессора и США.