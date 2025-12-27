WSJ узнало, что Зеленский хочет обсудить на встрече с Трампом

По информации издания, Зеленский настаивал на встрече с Трампом для устранения разногласий по проекту соглашения из 20 пунктов и других элементов мирного договора, которые обсуждают между США и Украиной. В частности, речь идет о территориях Донбасса.

Украинский президент также заявил, что в пятницу скоординирует действия с европейскими союзниками для определения формата их участия во встречах с США в воскресенье, добавив, что их участие в режиме онлайн вполне вероятно.

В то же время, как сообщает CNN, европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

По их словам, на встрече Зеленского и Трампа не ожидается участия европейских лидеров.

Европейские собеседники телеканала также указали, что украинцы уже несколько месяцев призывали к переговорам на уровне лидеров Украины и США.

"С Трампом нет сценариев с низким уровнем риска", - сказал один из чиновников НАТО.

Американские собеседники CNN выразили надежду, что встреча Трампа и Зеленского будет продуктивной после недели интенсивных усилий со стороны американских и украинских переговорщиков.