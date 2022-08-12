Взрывы в Крыму, удары по ЗАЭС и новое оружие для Украины: главное за неделю

На Запорожской АЭС растет радиационная угроза из-за постоянных атак РФ. После взрывов в Крыму авиация оккупантов понесла большие потери. Союзники усиливают военную помощь Украине. В Европе могут отменить визы для россиян.

Раскрыты планы покушения на Резникова и Буданова

СБУ предотвратила серию заказных убийств представителей военно-политического руководства Украины.

8 августа спецслужба задержала участников диверсионной группы, сформированной российским ГРУ. Они готовили покушение на министра обороны Алексея Резникова и главу украинской разведки Кирилла Буданова. Среди потенциальных жертв также мог быть советник главы МВД Антон Геращенко

Российские кураторы обещали киллерам вознаграждение за убийство в размере от 100 до 150 тысяч долларов.

Расширенный "Рамштайн"

В Копенгагене 11 августа прошла конференция с участием союзников Украины из Северной Европы, которая стала расширением формата "Рамштайн".

По итогам встречи договорились выделить 1,5 млрд евро на военную помощь и увеличить производство вооружений для Украины. Также еще больше стран присоединились к британской программе обучения украинских военных. О своем участии в ней заявили Канада, Финляндия, Швеция, Дания, Нидерланды, Норвегия.

Оружие для Украины

Минобороны США выделяет пакет оборонной поддержки Украины на 1 млрд долларов. В него войдут боеприпасы для HIMARS, ЗРК NASAMS, артиллерии 155-мм, а также минометные системы 120 мм, Javelin, противотанковые системы AT4, бронированные медицинские авто, противопехотные боеприпасы Claymore, взрывчатка С-4, подрывные боеприпасы.

Германия продолжает поставки ВСУ зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Всего Украина получила уже 12 данных САУ. На этой неделе немецкие союзники также передали 49 тысяч боеприпасов к Gepard и три ремонтные машины.

Из Британии прибыли дополнительные РСЗО М270 и ракеты к ним. Общее количество данных высокоточных систем на вооружении Украины достигло 6 штук.

Госбюджет на 2023 год

Кабмин начал работу над бюджетом Украины на следующий год. Его ключевыми приоритетами будут армия и безопасность, поддержка людей, а также макроэкономическая стабильность.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджете 2023 будут сохранены расходы по всем социальным программам. Пенсии и другие соцвыплаты урезать не будут. Также в рамках бюджета предусмотрено создание Фонда на восстановление страны.

Закрытие границ для граждан РФ

Владимир Зеленский призвал западных лидеров запретить въезд для всех граждан государства-агрессора. По мнению президента, "россияне должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Эстония и Латвия поддержали инициативу главы Украины и призвали Евросоюз включить запрет на выдачу виз россиянам в следующий пакет санкций. Министры ЕС должны рассмотреть данный вопрос до конца августа.

Тем временем правительство Эстонии уже приняло решение запретить въезд в страну гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией. А сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма.

Взрывы в Крыму

Серия взрывов прозвучала на российском военном аэродроме "Саки" рядом с поселком Новофедоровка в оккупированном Крыму. В результате было уничтожено не менее 9 самолётов оккупантов. Западные эксперты назвали потери РФ самыми сокрушительным со времен Второй мировой войны.

В военном руководстве Украины не подтвердили причастность к взрывам в Крыму, но сообщили, что удовлетворены результатом. Российская сторона заявила, что ударов по аэропорту не было, а взрывы связаны с детонацией.

Произошедшее в курортной Новофедоровке 9 августа вызвало панику среди местных, пляжи опустели, а на выезде с оккупированного полуострова образовались пробки.

Обстрелы Запорожской АЭС

Риск утечки радиации на ЗАЭС в оккупированном Энергодаре растет из-за постоянных обстрелов войсками РФ. 11 августа по станции били 4 раза, снаряды упали рядом с первым энергоблоком.

Россия пытается обвинить в атаках на Запорожскую АЭС украинских военных, для чего инициировала заседание Совбеза ООН.

В ООН предложили демилитаризовать периметр вокруг станции и предоставить доступ к ней экспертам МАГАТЭ. Эту идею также поддержали в США. Однако российская сторона отказывается выводить свои войска, объясняя, что они якобы необходимы на территории ЗАЭС для защиты от "терактов".

Открытие McDonald’s

Сеть ресторанов McDonald’s откроется в Украине после перерыва из-за войны. Первыми заработают заведения в Киеве и в западных областях.

В течение ближайших месяцев компания наладит цепочки поставок продуктов, подготовит сотрудников и обновит правила для безопасной работы ресторанов в текущих условиях.