Вибухи у Криму, удари по ЗАЕС та нова зброя для України: головне за тиждень

На Запорізькій АЕС зростає радіаційна загроза через постійні атаки РФ. Після вибухів у Криму авіація окупантів зазнала великих втрат. Союзники посилюють військову допомогу Україні. У Європі можуть скасувати візи для росіян.

Про головні події минулого тижня - в матеріалі РБК-Україна .

Розкрито плани замаху на Резнікова та Буданова

СБУ запобігла серії замовних вбивств представників військово-політичного керівництва України.

8 серпня спецслужба затримала учасників диверсійної групи, сформованої російським ГРУ. Вони готували замах на міністра оборони Олексія Резнікова та голову української розвідки Кирила Буданова. Серед потенційних жертв також міг бути радник голови МВС Антон Геращенко

Російські куратори обіцяли кілерам винагороду за вбивство в розмірі від 100 до 150 тисяч доларів.

Розширений "Рамштайн"

У Копенгагені 11 серпня відбулася конференція за участю союзників України із Північної Європи, яка стала розширенням формату "Рамштайн".

За підсумками зустрічі домовилися виділити 1,5 млрд євро на військову допомогу та збільшити виробництво озброєнь для України. Також ще більше країн приєдналися до британської програми навчання українських військових. Про свою участь у ній заявили Канада, Фінляндія, Швеція, Данія, Нідерланди, Норвегія.

Зброя для України

Міноборони США виділяє пакет оборонної підтримки України на 1 млрд доларів. До нього увійдуть боєприпаси для HIMARS, ЗРК NASAMS, артилерії 155-мм, а також мінометні системи 120 мм, Javelin, протитанкові системи AT4, броньовані медичні авто, протипіхотні боєприпаси Claymore, вибухівка С-4, підривні боєприпаси.

Німеччина продовжує постачання ЗСУ зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Загалом Україна отримала вже 12 даних САУ. Цього тижня німецькі союзники також передали 49 тисяч боєприпасів до Gepard та три ремонтні машини.

Із Британії прибули три додаткові РСЗВ М270 та ракети до них. Загальна кількість цих високоточних систем на озброєнні України досягла 6 штук.

Держбюджет на 2023 рік

Кабмін розпочав роботу над бюджетом України на наступний рік. Його ключовими пріоритетами будуть армія та безпека, підтримка людей, а також макроекономічна стабільність.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в бюджеті 2023 будуть збережені витрати за всіма соціальними програмами. Пенсії та інші соцвиплати не урізатимуть. Також у рамках бюджету передбачено створення Фонду на відновлення країни.

Закриття кордонів для громадян РФ

Володимир Зеленський закликав західних лідерів заборонити в'їзд для всіх громадян держави-агресора. На думку президента, "росіяни повинні жити у своєму світі, доки не змінять свою філософію".

Естонія та Латвія підтримали ініціативу глави України та закликали Євросоюз включити заборону на видачу віз росіянам у наступний пакет санкцій. Міністри ЄС мають розглянути це питання до кінця серпня.

Тим часом уряд Естонії вже прийняв рішення заборонити в'їзд у країну громадянам РФ з шенгенськими візами, виданими Естонією. А сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму.

Вибухи у Криму

Серія вибухів пролунала на російському військовому аеродромі "Саки" поряд із селищем Новофедорівка в окупованому Криму. В результаті було знищено щонайменше 9 літаків окупантів. Західні експерти назвали втрати РФ найбільш нищівними з часів Другої світової війни.

У військовому керівництві України не підтвердили причетність до вибухів у Криму, але повідомили, що задоволені результатом. Російська сторона заявила, що ударів по аеропорту не було, а вибухи пов'язані із детонацією.

Іницидент у курортній Новофедорівці 9 серпня викликав паніку серед місцевих, пляжі спорожніли, а на виїзді з окупованого півострова утворилися затори.

Обстріли Запорізької АЕС

Ризик витоку радіації на ЗАЕС в окупованому Енергодарі зростає через постійні обстріли військами РФ. 11 серпня по станції били 4 рази, снаряди впали поряд із першим енергоблоком.

Росія намагається звинуватити в атаках на Запорізьку АЕС українських військових, для чого ініціювала засідання Ради безпеки ООН.

В ООН запропонували демілітаризувати периметр навколо станції та надати доступ до неї експертам МАГАТЕ. Цю ідею також підтримали у США. Однак російська сторона відмовляється виводити свої війська, пояснюючи, що вони нібито потрібні на території ЗАЕС для захисту від "терактів".

Відкриття McDonald's

Мережа ресторанів McDonald's відкриється в Україні після перерви через війну. Першими запрацюють заклади у Києві та у західних областях.

Протягом найближчих місяців компанія налагодить ланцюжки поставок продуктів, підготує співробітників та оновить правила безпечної роботи ресторанів у поточних умовах.