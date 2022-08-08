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Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян

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Киев, Понедельник 08 августа 2022 22:43
Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что запрет въезда для всех россиян в страны Запада может помешать Российской Федерации "присоединить" украинские территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The Washington Post.

По его словам, закрытие границ - это важные санкции, поскольку "россияне захватывают чужую землю, поэтому должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию". При этом он подчеркивает, что это должно касаться и тех россиян, которые уже находятся в западных странах.

"Какие бы ни были россияне… заставьте их вернуться в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: "Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?". Возможно. Но население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что выходит, что россиянам нужна изоляция.

"Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина", - добавил президент.

Напомним, ранее эстонский МИД предложил включить в следующий пакет европейских санкций против России запрет на выдачу виз.

Но в Брюсселе утверждают, что полный запрет в отношении всех россиян будет противоречить политике ЕС.

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Владимир Зеленский Российская Федерация
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