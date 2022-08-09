"Мамулечка, надо сваливать". Ситуация в оккупированном Крыму после взрывов
После взрывов на авиабазе в оккупированном Крыму опустели пляжи в районе Новофедоровки, люди начали эвакуироваться.
РБК-Украина собрало информацию о том, что сейчас происходит в Крыму.
Эвакуация
Как заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, ситуация уже под контролем, однако будут отселены жители домов, которые находятся в непосредственной близости к аэродрому. Также усилят меры безопасности в пятикилометровой зоне от эпицентра взрывов.
Местная "полиция" ограничила въезд в Новофедоровку. По словам очевидцев, в этом направлении часто едут скорые и пожарные машины.
Паника на пляжах
Отметим, недалеко от Новофедоровки находятся курортные Саки, Евпатория и несколько сел между ними на побережье Черного моря. В сети публикуют видео, как туристы после взрывов в спешке убегают прямо с чемоданами. Местные пляжи уже опустели.
Также есть видео с автобусами на эвакуацию.
Пробки на выезде из Крыма в Россию
Также пользователи публикуют видео пробок на выезд из Крыма через Керченский мост.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрывов на авиабазе в Крыму погиб как минимум один человек, еще пятеро пострадали.
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