"Мамулечка, надо сваливать". Ситуация в оккупированном Крыму после взрывов

После взрывов на авиабазе в оккупированном Крыму опустели пляжи в районе Новофедоровки, люди начали эвакуироваться.

РБК-Украина собрало информацию о том, что сейчас происходит в Крыму.

Эвакуация

Как заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, ситуация уже под контролем, однако будут отселены жители домов, которые находятся в непосредственной близости к аэродрому. Также усилят меры безопасности в пятикилометровой зоне от эпицентра взрывов.

Местная "полиция" ограничила въезд в Новофедоровку. По словам очевидцев, в этом направлении часто едут скорые и пожарные машины.

Паника на пляжах

Отметим, недалеко от Новофедоровки находятся курортные Саки, Евпатория и несколько сел между ними на побережье Черного моря. В сети публикуют видео, как туристы после взрывов в спешке убегают прямо с чемоданами. Местные пляжи уже опустели.

Также есть видео с автобусами на эвакуацию.

Пробки на выезде из Крыма в Россию

Также пользователи публикуют видео пробок на выезд из Крыма через Керченский мост.