Конференция по Украине в Копенгагене: о чем договорились союзники
Сегодня, 11 августа 2022 года, прошла Конференция североевропейских союзников в Копенгагене (Дания) по Украине. Участники договорились продолжать военную поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговую декларацию конференции.
Сообщается, что участники конференции осудили жестокость России и убийства мирных украинцев, а также выразили свою полную поддержку Украине. Они также договорились:
- содействовать постоянному долгосрочному финансированию Украины
- увеличить производство вооружений, в том числе артиллерийских, и боеприпасов
- развивать и увеличивать подготовку украинских военным
- содействовать усилиям Украины по разминированию
Также в декларации говорится, что союзники обязуются увеличить финансирование военной помощи. Очередная встреча пройдет в сентябре в дистанционном формате.
Напомним, ранее сообщалось, что на конференции в Копенгагене союзники объявили о выделении еще 1,5 млрд евро на военную помощь Украине.
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