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США выделили военный пакет для Украины на 1 млрд долларов: что туда вошло

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Вашингтон, Понедельник 08 августа 2022 20:10
США выделили военный пакет для Украины на 1 млрд долларов: что туда вошло Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Сообщается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.

Возможности нового пакета включают:

  • Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;
  • 20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;
  • Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
  • 1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
  • 50 бронированных медицинских автомобилей;
  • Противопехотные боеприпасы Claymore;
  • Взрывчатку С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;
  • Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.

Напомним, на этой неделе ожидаются еще решения по военной помощи Украине, поскольку 11 августа в Копенгагене пройдет встреча западных союзников, которая рассматривается как расширение формата "Рамштайн".

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