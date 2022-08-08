США выделили военный пакет для Украины на 1 млрд долларов: что туда вошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона .

Сообщается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.

Напомним, на этой неделе ожидаются еще решения по военной помощи Украине, поскольку 11 августа в Копенгагене пройдет встреча западных союзников, которая рассматривается как расширение формата "Рамштайн".

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