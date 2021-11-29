Взрыв в пятиэтажке Николаевской области и штамм "Омикрон" в Европе: новости за выходные

В пятиэтажке Николаевской области произошел взрыв, новый штамм "Омикрон" снова закрывает границы государств, поставщики назвали свои цены на газ. Подробнее о том, что произошло на выходных, 27-28 ноября, - в материале РБК-Украина.

В пятиэтажке Николаевской области произошел взрыв: разрушены 2 этажа

В субботу, 27 ноября, в пятиэтажке г. Новая Одесса произошел взрыв. По предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв газа.

Из-под завала на месте взрыва спасатели извлекли тела двоих погибших. Пострадали три человека.Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах. Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва.

Новый штамм Омикрон снова закрывает границы государств: симптомы вируса, который сравнивают с Эбола

Новый штамм коронавируса Омикрон, который во Всемирной медассоциации назвали таким же заразным как Дельта и таким же опасным как вирус Эбола, снова закрывает границы многих государств.

Многие страны уже ввели ограничения для въезда граждан из Африки. В частности - Грузия и Британия. Израиль на две недели закрывает границы из-за штамма. Случаи заражения помимо ЮАР зафиксированы в Чехии и Германии, Италии, Австралии, Британии и других странах. Какие симптомы нового штамма, что известно о его распространении и опасности - читайте в материале Styler.

Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий

В субботу, 27 ноября, умерла временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий. Она скончалась после тяжелой болезни.

11 сентября 2019 года Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. В марте 2020 года была назначена временно исполняющей обязанности министра образования и науки.

Поставщики назвали свои цены на газ. Сколько украинцы заплатят в декабре

Газоснабжающие компании Украины опубликовали месячные тарифы на газ для населения в декабре. Цены будут колебаться от 7,79 гривен до 13,5 гривен за кубометр газа.

Большинство поставщиков - 36 компаний - установили ценники ниже 8 гривен за кубометр. Четыре компании по сравнению с ноябрем снизили свои цены.

Под Киевом в День памяти жертв Голодомора снесли памятник чекистам (видео, фото)

Под Киевом активисты снесли памятник НКВДистам, который годами "скрывался" от декоммунизации в поселке Калиновка. Огромный гранитный камень был повален 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора.

На кадрах видно, что группа молодых людей собралась возле памятника чекистам, который покрывали надписи "смерть палачам" и "Гонор", затем кузовом грузовика глыбу столкнули с постамента, и она рухнула на землю.

Умер легендарный Александр Градский, один из основателей "русского рока"

В Москве умер легендарный певец, композитор, тренер российского "Голоса", один из пионеров "русского рока" Александр Градский. Ему было 72 года, и в сентябре он перенес коронавирус.

Народного артиста РФ забрали в пятницу, 26 ноября, с подозрением на инсульт. Врачи боролись за его жизнь, но около часу ночи 28-го числа его не стало.

Украину накроет ливнями с грозами, а потом засыпет снегом: где и когда ждать шторма

Погода в Украине серьезно испортится в начале новой недели. Нас ждут дожди, местами - сильные ливни, грозы, снег и похолодание. Впрочем, с середины недели синоптическая ситуация снова изменится в сторону потепления.

Что будет с погодой в стране в следующие пять дней - в материале Styler.