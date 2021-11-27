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В пятиэтажке Николаевской области произошел взрыв: разрушены 2 этажа

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Новая Одесса, Суббота 27 ноября 2021 10:44
В пятиэтажке Николаевской области произошел взрыв: разрушены 2 этажа Фото: в пятиэтажке Николаевской области произошел взрыв (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 ноября в пятиэтажке г. Новая Одесса (Николаевская область) произошел взрыв. По предварительной информации, причиной тому является взрыв газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр ГСЧС.

"В г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего разрушены 4 и 5 этажи", - говорится в сообщении.

В настоящее время информация о жертвах и пострадавших уточняется. Предварительно заблокировано 2 человека на 5 этаже.

К месту происшествия направлена кинологическая группа 3 СЦБР г. Жеребково (3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники). От ГСЧС привлечены 75 человек и 14 ед. техники.

Фото: в пятиэтажке Николаевской области произошел взрыв (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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Николаевская область Взрыв
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