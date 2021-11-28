Взрыв дома в Новой Одессе: под завалами нашли второго погибшего
Из-под завала на месте взрыва в доме в Новой Одессе спасатели извлекли тело еще одного погибшего. Пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Один из пострадавших с переломом предплечья был госпитализирован, двое находятся в шоковом состоянии, после обследования они от госпитализации отказались.
Также уточняется, что из дома проведена эвакуация 54 человек.
"В настоящее время подразделениями ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможных 2 заблокированных лиц с привлечением кинологической группы", - добавили в ведомстве.
Напомним, в пятиэтажке г. Новая Одесса произошел взрыв. По предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв газа.
Спасатели нашли тело женщины. Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.
Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва.