Взрыв дома в Николаевской области: полиция открыла дело

Фото: полиция открыла дело по факту взрыва в доме в Новой Одессе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва дома в городе Новая Одесса Николаевской области. В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали.

Инцидент квалифицировали по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей". В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия. В полиции сообщили, что поиски двух возможно заблокированных в здании человек продолжаются. На месте продолжают работу полицейские, спасатели и представители других профильных служб и ведомств.