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Взрыв дома в Николаевской области: полиция открыла дело

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Суббота 27 ноября 2021 21:06
Взрыв дома в Николаевской области: полиция открыла дело Фото: полиция открыла дело по факту взрыва в доме в Новой Одессе (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерия Полищук

Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва дома в городе Новая Одесса Николаевской области. В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Инцидент квалифицировали по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".

В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

В полиции сообщили, что поиски двух возможно заблокированных в здании человек продолжаются.

На месте продолжают работу полицейские, спасатели и представители других профильных служб и ведомств.

Напомним, сегодня в пятиэтажке г. Новая Одесса произошел взрыв. По предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв газа.

Из дома, где произошел взрыв, эвакуировали 50 жителей. Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.

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Николаевская область Взрыв
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