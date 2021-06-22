Взрыв под Киевом и проигрыш Украины на Евро-2020: новости за выходные

Белый дом подтвердил заморозку 100 млн долларов помощи Украине, в селе Белогородка под Киевом в многоэтажке произошел взрыв, Украина проиграла Австрии на Евро-2020. Подробнее о том, что произошло на выходных, 19-21 июня, - в материале РБК-Украина.

Взрыв под Киевом: есть погибший и пострадавшие

21 июня в селе Белогородка под Киевом в многоэтажке произошел взрыв, за ним последовал пожар. Людей эвакуировали из горящего здания. В результате происшествия погиб один человек - его тело нашли в ходе спасательной операции. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок 2008 года рождения. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы справиться с пожаром после взрыва.

Сообщается, что взрыв не связан с газом. Его могла вызвать граната либо какое-то другое взрывное устройство. Причину будут устанавливать сотрудники полиции.

Это был дополнительный пакет. Белый дом подтвердил заморозку 100 млн долларов помощи Украине

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом заморозил военную помощь Украине в размере 100 млн долларов. По его словам, это была дополнительная помощь, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу Украине.

При этом Салливан подчеркнул, что в отчетности была путаница.

"США предоставили Украине помощь в размере 275 млн долларов и пообещали выделить еще 100 млн долларов, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 млн долларов", - заявил он.

Партия Пашиняна побеждает на выборах в Армении после подсчета на всех участках

В Армении на выборах в парламент побеждает партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Она получила 53,92% голосов. На втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" с 21,04% голосов. Следующий блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов).

В то же время, следует отметить, что партия Пашиняна не добрала на внеочередных парламентских выборах 0,08%, чтобы единолично формировать правительство.

Украинская рекордсменка погибла в ДТП на трассе Киев-Прилуки

Украинская спортсменка Екатерина Долган 19 июня погибла в ДТП на трассе Киев-Прилуки. В 2020 году 21-летняя девушка установила рекорд Украины в номинации "Самый длительный непрерывный бег на беговом тренажере". Она без перерывов на отдых пробежала 51 км за 5 часов.

Долган была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Кроме того, молодая девушка выигрывала многие соревнования и Чемпионаты Украины. Легкой атлетикой серьезно она начала заниматься с 16 лет.

Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе C. Шансы выйти в плей-офф еще есть

Сборная Украины проиграла Австрии в последнем туре Евро-2020. Команда Андрея Шевченко заняла третье место в группе C.

У Украины все еще есть шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы. Что для этого нужно - читайте в материале РБК-Украина.

Украина начнет нагреваться сверх нормы: где погода станет опасной

Погода в Украине в ближайшие сутки станет еще более жаркой, а жителям некоторых областей синоптики прогнозируют сильные грозы.

В целом погода всю ближайшую неделю будет очень жаркой. Местами синоптики прогнозируют грозы и ливни, но температура воздуха будет высокой до конца июня.