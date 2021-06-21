Партия Пашиняна побеждает на выборах в Армении после подсчета на всех участках
В Армении на выборах в парламент побеждает партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Она получила 53,92% голосов.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
На втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" с 21,04% голосов. Следующий блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов).
Избирательный порог для партий - 5%, для блоков - 7%.
В то же время, следует отметить, что партия Пашиняна не добрала на внеочередных парламентских выборах 0,08%, чтобы единолично формировать правительство.
Всего в выборах участвовали 25 партий и блоков. Явка составила 49,4%.
Ранее сообщалось, что новые выборы объявили после того, как глава правительства Никол Пашинян под давлением общественности подал в отставку.
Политический кризис в Армении разгорелся после того, как военные офицеры призвали Пашиняна уйти в отставку, но тот в ответ инициировал отставки в местном Генеральном штабе.
В итоге противники действующего премьера на протяжении нескольких недель проводили акции протеста, и Пашинян предложил провести досрочные выборы.