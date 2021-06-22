Украина начнет нагреваться сверх нормы: где погода станет опасной

Погода в Украине в ближайшие сутки станет еще более жаркой, а жителям некоторых областей синоптики прогнозируют сильные грозы.

О том, какая погода ждет украинцев во вторник, 22 июня, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны осадки возможны в Полтаве и Днепре, во всех остальных областях будет сухо. Ночная температура составит от +18 до +21 градуса, днем ожидается от +30 до +32 градусов. В Харькове до +34 градусов, а в Луганской области до +36 градусов.

Сильными дождями и грозами накроет южные области, там будет лить и днем, и ночью. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +19 градусов, днем ожидается от +27 до +30 градусов, в Одессе +24 +26 градусов. В Крыму грозы и дожди, ночью +16 +18 градусов, днем +27 +29 градусов.

На севере страны без осадков, возможен сильный ветер. Ночью в регионе от +17 до +19 градусов, днем прогреется до +31 +33 градусов.

В западных областях грозы прогнозируются везде, кроме Волыни. Ожидается сильный ветер с порывами. Ночью в регионе от +15 до +19 градусов, днем от +29 до +32 градусов, местами возможно до +33 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют днем грозы, сильный ветер. Ночная температура будет колебаться в пределах +17 +20 градусов. Днем ожидается от +29 до +31 градуса.

В Киеве 22 июня без существенных осадков, ветер юго-восточный, до 12 м/с. Ночью в столице +20 +22 градуса, днем ожидается от +30 до +32 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 22 июня