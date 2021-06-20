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Это был дополнительный пакет. Белый дом подтвердил заморозку 100 млн долларов помощи Украине

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Вашингтон, Воскресенье 20 июня 2021 19:43
Это был дополнительный пакет. Белый дом подтвердил заморозку 100 млн долларов помощи Украине Фото: советник президента США Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом заморозил военную помощь Украине в размере 100 млн долларов. По его словам, это была дополнительная помощь, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу Украине.

Об этом сообщает The Washington Post.

При этом Салливан подчеркнул, что в отчетности была путаница.

"США предоставили Украине помощь в размере 275 млн долларов и пообещали выделить еще 100 млн долларов, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 млн долларов", - заявил он.

Помощник Байдена также предупредил, что Соединенные Штаты готовы помочь Украине, если Россия предпримет агрессивные действия.

Напомним, на днях издание Politico сообщило, что Белый дом приостановил многомиллионную военную помощь Украине.

После этого в Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву оказана в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.

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Соединенные Штаты Америки военная помощь
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