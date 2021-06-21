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Под Киевом взорвалась многоэтажка: людей эвакуируют, есть пострадавшие

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Украина, Понедельник 21 июня 2021 15:23
Под Киевом взорвалась многоэтажка: людей эвакуируют, есть пострадавшие Фото: под Киевом взорвалась пятиэтажка (dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Под Киевом в селе Белгородка случился взрыв в многоэтажном здании. Людей эвакуируют, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.

Взрыв произошел в пятиэтажке в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в 13:20. Спасатели уточняют, что это случилось на третьем этаже в квартире.

После этого произошло возгорание в доме. Спасателям пришлось эвакуировать 40 жителей пятиэтажки.

Под Киевом взорвалась многоэтажка: людей эвакуируют, есть пострадавшие

"Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна", - говорится в сообщении.

Под Киевом взорвалась многоэтажка: людей эвакуируют, есть пострадавшие

В результате случившегося пострадали 6 человек. Два человека отправили в больницу. Среди госпитализированных 1 ребенок 2008 года рождения. Остальные пострадавшие после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Сообщается, что для борьбы с пожаром спасатели привлекли 53 человека личного состава и 12 единиц техники.

Напомним, в польском селе произошел сильный пожар. От него пострадали люди, сгорели здания.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде произошел пожар в таборе ромов.

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Под Киевом взорвалась многоэтажка: людей эвакуируют, есть пострадавшие
Под Киевом взорвалась многоэтажка: людей эвакуируют, есть пострадавшие
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