Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе C. Шансы выйти в плей-офф еще есть

Украина слабо сыграла первый тайм. Сине-желтые регулярно допускали ошибки у своих ворот и могли пропускать не один раз. Но Австрия забила в первом тайме один гол. Кристоф Баумгартнер в борьбе с Ильей Забарным подставил ногу под мяч и пробил, а Георгий Бущан не смог отразить удар и пропустил.

Во втором тайме остроты у украинских ворот стало меньше, но сине-желтые не смогли прибавить в атаке. Единственный опасный момент был прострел под конец игры.

В итоге 0:1. Украина упустила вторую позицию в группе и спустилась на третью позицию. У команды Андрея Шевченко 4:5 соотношение забитых и пропущенных голов, что усложняет шансы попасть в плей-офф через рейтинг третьих команд. Итоговая ситуация в рейтинге станет известна 23 июня вечером.

У Украины все еще есть шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы. Что для этого нужно - читайте в материале РБК-Украина.

После матча президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины и выразил оптимизм касательно возможности национальной команды все же попасть в плей-офф чемпионата Европы.