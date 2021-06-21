Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе C. Шансы выйти в плей-офф еще есть
Сборная Украины проиграла Австрии в последнем туре Евро-2020. Команда Андрея Шевченко заняла третье место в группе C.
Подробности матча - в материале РБК-Украина.
Украина слабо сыграла первый тайм. Сине-желтые регулярно допускали ошибки у своих ворот и могли пропускать не один раз. Но Австрия забила в первом тайме один гол. Кристоф Баумгартнер в борьбе с Ильей Забарным подставил ногу под мяч и пробил, а Георгий Бущан не смог отразить удар и пропустил.
Во втором тайме остроты у украинских ворот стало меньше, но сине-желтые не смогли прибавить в атаке. Единственный опасный момент был прострел под конец игры.
В итоге 0:1. Украина упустила вторую позицию в группе и спустилась на третью позицию. У команды Андрея Шевченко 4:5 соотношение забитых и пропущенных голов, что усложняет шансы попасть в плей-офф через рейтинг третьих команд. Итоговая ситуация в рейтинге станет известна 23 июня вечером.
У Украины все еще есть шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы. Что для этого нужно - читайте в материале РБК-Украина.
После матча президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины и выразил оптимизм касательно возможности национальной команды все же попасть в плей-офф чемпионата Европы.
Це Євро-2020, де найкращі з найкращих. Так, знову тяжкий матч. Так, сьогодні маємо гірку та прикру поразку. Проте навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь у 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це – наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні! pic.twitter.com/9q1gO0sXDO— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2021