Зимой Россия, вероятно, усилит атаки на энергосистему Украины, - разведка Эстонии

Пятница 03 октября 2025 21:23
UA EN RU
Зимой Россия, вероятно, усилит атаки на энергосистему Украины, - разведка Эстонии
Автор: Татьяна Степанова

Этой зимой Россия, вероятно, активизирует удары по энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Сейчас у нее для этого больше ресурсов, чем раньше.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его оценке, в ближайшее время ход боевых действий, скорее всего, существенно не изменится. Российские войска продолжат оказывать давление по всей линии фронта, стремясь к локальным тактическим успехам.

"В целом оборонительные рубежи Украины удерживаются, и нет признаков того, что в ближайшие недели Российской Федерации удастся добиться значительного прорыва", - отметил Кивисельг.

По его словам, испытывая разочарование из-за военных неудач, российские пропагандисты призывают наносить удары по критическим объектам энергетической инфраструктуры Украины с целью нанести гражданскому населению максимальный ущерб.

"Несмотря на общественную шумиху, такой сценарий остается весьма вероятным. Во-первых, это соответствует уже сложившейся сезонной тактике уничтожения украинской гражданской инфраструктуры. Во-вторых, у России растут возможности для проведения таких операций. Это подтверждается увеличением количества средств дальнего поражения, применяемых для глубоких ударов", - отметил глава разведцентра.

Он подчеркнул, что асимметричные действия российских войск по нарушению стабильной работы украинских атомных электростанций следует считать крайне серьезными и опасными.

Цель этих действий - устроить масштабную диверсию и отвлечь силы украинской власти и международных партнеров, которые оказывают поддержку Украине.

"Ликвидация последствий крупной ядерной аварии и регионального радиоактивного заражения потребовала бы мобилизации всех внутренних ресурсов страны и привела бы к прекращению оборонительных операций. Кроме того, понадобилась бы масштабная международная гуманитарная помощь, доставка которой из-за враждебных действий РФ оказалась бы связана с крайне высоким риском для безопасности", - добавил Кивисельг.

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, в результате вражеских ударов по энергетике Украины 1 октября сразу в нескольких областях начались проблемы с электроэнергией. Самая сложная ситуация - в Сумской и Черниговской областях.

Вследствие массированных ударов России по критической инфраструктуре в "Черниговоблэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической. Поэтому с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.

Кроме того, сегодня, 3 октября, из-за большого количества ударов по энергообъекту в Шостке Сумской области весь город остался без света.

А в Донецкой области из-за вражеского обстрела без света остались вся Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.

