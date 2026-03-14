Трамп оголосив про повне знищення військового потенціалу Ірану та звернувся до Китаю

17:35 14.03.2026 Сб
2 хв
Знищення військового потенціалу Ірану звучить ефектно, але є нюанс
aimg Сергій Козачук
Трамп оголосив про повне знищення військового потенціалу Ірану та звернувся до Китаю Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Військовий потенціал Ірану повністю знищено, проте країна все ще здатна наносити точкові удари по судноплавству. США закликають світових лідерів приєднатися до охорони стратегічної морської артерії.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.

Читайте також: США не планують закінчувати війну проти Ірану найближчими тижнями, - WSJ

Заклик до міжнародної спільноти

Дональд Трамп звернувся до Китаю, Великої Британії, Франції, Японії та Південної Кореї із закликом направити військові кораблі до Ормузької протоки для спільного патрулювання.

"Багато країн, особливо ті, на які впливає спроба Ірану закрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі спільно зі Сполученими Штатами Америки, щоб протока залишалася відкритою та безпечною", - наголосив американський лідер.

Оцінка загрози та дії США

За словами Трампа, попри те, що основні сили Тегерана розгромлені, ризик дрібних диверсій зберігається через дії керівництва країни, яке було "повністю обезголовлене".

Він зазначив, що Ірану все ще легко надіслати один-два дрони або встановити міну вздовж водної артерії.

Президент США підкреслив рішучість Вашингтона остаточно стабілізувати регіон.

"Сполучені Штати будуть потужно бомбити берегову лінію і постійно знищувати іранські човни та кораблі. Так чи інакше, ми незабаром зробимо Ормузьку протоку відкритою, безпечною та вільною", - підсумував Трамп.

Операція США проти Ірану

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що основна фаза військової операції проти Тегерана фактично завершилася у першу ж годину, оскільки американським силам вдалося одразу нейтралізувати ключові цілі.

Згодом стало відомо, що Сполучені Штати не планують закінчувати війну проти Ірану найблищим часом, натомість Дональд Трамп наполягає на нових ударах.

Попри швидкі успіхи, експерти продовжують аналізувати наслідки конфлікту та задаватися питанням, чи стане операція проти Ірану остаточним успіхом, враховуючи необхідність тривалого контролю над регіоном.

Більше по темі:
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком