Трамп оголосив про повне знищення військового потенціалу Ірану та звернувся до Китаю

Військовий потенціал Ірану повністю знищено, проте країна все ще здатна наносити точкові удари по судноплавству. США закликають світових лідерів приєднатися до охорони стратегічної морської артерії.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.

Заклик до міжнародної спільноти

Дональд Трамп звернувся до Китаю, Великої Британії, Франції, Японії та Південної Кореї із закликом направити військові кораблі до Ормузької протоки для спільного патрулювання.

"Багато країн, особливо ті, на які впливає спроба Ірану закрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі спільно зі Сполученими Штатами Америки, щоб протока залишалася відкритою та безпечною", - наголосив американський лідер.

Оцінка загрози та дії США

За словами Трампа, попри те, що основні сили Тегерана розгромлені, ризик дрібних диверсій зберігається через дії керівництва країни, яке було "повністю обезголовлене".

Він зазначив, що Ірану все ще легко надіслати один-два дрони або встановити міну вздовж водної артерії.

Президент США підкреслив рішучість Вашингтона остаточно стабілізувати регіон.

"Сполучені Штати будуть потужно бомбити берегову лінію і постійно знищувати іранські човни та кораблі. Так чи інакше, ми незабаром зробимо Ормузьку протоку відкритою, безпечною та вільною", - підсумував Трамп.