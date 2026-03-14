Вже треті: Канада приєдналася до критики США через послаблення санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зробили спільну заяву під час військових навчань НАТО "Холодна відповідь" у норвезькому Бардуфоссі.

На думку лідерів, послаблення обмежень підриває зусилля Заходу, спрямовані на те, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів та припинити війну в Україні.

"Позиція Канади полягає в збереженні санкцій проти Росії… зокрема щодо тіньового флоту, який перевозить цю нафту", - наголосив Марк Карні під час пресконференції.

Загрози безпеці Європи

Канадський прем'єр підкреслив, що співпраця між Росією та Іраном становить пряму загрозу європейській безпеці. Він зауважив, що така взаємодія дорого коштує українському народу, тому тиск на агресора має лише посилюватися.

Карні додав, що Канада разом із європейськими партнерами продовжить діяти у межах "коаліції охочих", щоб протистояти російським енергетичним прибуткам, які фінансують війну.

Публічний виступ трьох лідерів на тлі важкого озброєння став чітким сигналом Білому дому. Європейські столиці та Оттава вважають, що нафтові доходи є ключовим ресурсом Кремля, і будь-яке послаблення санкцій у цьому секторі є передчасним та небезпечним.