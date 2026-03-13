ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Мерц назвав помилкою рішення США щодо Росії та хоче пояснень

16:28 13.03.2026 Пт
2 хв
Мерц вимагає від США пояснити свої дії, які явно йдуть на користь Росії
aimg Антон Корж
Мерц назвав помилкою рішення США щодо Росії та хоче пояснень Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)

Німеччина вважає помилковим рішення США послабити обмеження на купівлю російської нафти, попри ризики зростання цін на енергоносії.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: РФ воюватиме довше? РБК-Україна дізналося про наслідки послаблення нафтових санкцій США

Будь-які кроки, спрямовані на пом'якшення санкційного тиску проти Росії, є неправильними. За словами канцлера, наразі на ринку існує проблема з ціноутворенням, а не з дефіцитом пропозиції сировини.

"Ми вважаємо, що це неправильно. Наразі існує проблема з цінами, але не з пропозицією. І в цьому відношенні я хотів би знати, які ще фактори спонукали уряд США прийняти це рішення", - сказав він.

Він також додав, що Німеччина не є стороною війни та не прагне ставати учасником конфлікту.

"Дозвольте мені ще раз чітко заявити: Німеччина не бере участі в цій війні, і ми не хочемо нею бути", - резюмував Мерц.

США послабили нафтові санкції проти РФ: деталі

Нагадаємо, що у лютому доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак 13 березня стало відомо про тимчасове рішення США послабити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів.

Тепер треті країни можуть купувати нафту країни-агресора, але лише ті партії, які були завантажені на танкери до 12 березня і вже перебувають у морі. Дозвіл діятиме протягом одного місяця і охоплює приблизно 124 мільйони барелів нафти.

Дипломатичне джерело в коментарі РБК-Україна повідомило, що такий крок США не допоможе стабілізувати світові ринки, але допоможе Кремлю воювати довше. Аналогічним чином висловився й президент України Володимир Зеленський: Кремль заробить до 10 млрд доларів, щоб фінансувати війну.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Фрідріх Мерц Нефть
Новини
Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком