Уже третьи: Канада присоединилась к критике США из-за ослабления санкций против России

Премьер-министр Канады Марк Карни, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сделали совместное заявление во время военных учений НАТО "Холодный ответ" в норвежском Бардуфоссе.

По мнению лидеров, ослабление ограничений подрывает усилия Запада, направленные на то, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине.

"Позиция Канады заключается в сохранении санкций против России... в частности относительно теневого флота, который перевозит эту нефть", - подчеркнул Марк Карни во время пресс-конференции.

Угрозы безопасности Европы

Канадский премьер подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Ираном представляет прямую угрозу европейской безопасности. Он отметил, что такое взаимодействие дорого стоит украинскому народу, поэтому давление на агрессора должно только усиливаться.

Карни добавил, что Канада вместе с европейскими партнерами продолжит действовать в рамках "коалиции желающих", чтобы противостоять российским энергетическим доходам, которые финансируют войну.

Публичное выступление трех лидеров на фоне тяжелого вооружения стало четким сигналом Белому дому. Европейские столицы и Оттава считают, что нефтяные доходы являются ключевым ресурсом Кремля, и любое ослабление санкций в этом секторе является преждевременным и опасным.