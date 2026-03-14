Уже третьи: Канада присоединилась к критике США из-за ослабления санкций против России

Лидеры Канады, Германии и Норвегии выступили с резкой критикой решения администрации Дональда Трампа о временной отмене санкций на российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Премьер-министр Канады Марк Карни, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сделали совместное заявление во время военных учений НАТО "Холодный ответ" в норвежском Бардуфоссе.
По мнению лидеров, ослабление ограничений подрывает усилия Запада, направленные на то, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине.
"Позиция Канады заключается в сохранении санкций против России... в частности относительно теневого флота, который перевозит эту нефть", - подчеркнул Марк Карни во время пресс-конференции.
Канадский премьер подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Ираном представляет прямую угрозу европейской безопасности. Он отметил, что такое взаимодействие дорого стоит украинскому народу, поэтому давление на агрессора должно только усиливаться.
Карни добавил, что Канада вместе с европейскими партнерами продолжит действовать в рамках "коалиции желающих", чтобы противостоять российским энергетическим доходам, которые финансируют войну.
Публичное выступление трех лидеров на фоне тяжелого вооружения стало четким сигналом Белому дому. Европейские столицы и Оттава считают, что нефтяные доходы являются ключевым ресурсом Кремля, и любое ослабление санкций в этом секторе является преждевременным и опасным.
Отметим, что Германия и Норвегия также выступили против идеи Трампа. В частности канцлер Германии Фридрих Мерц считает ошибочным решение США ослабить ограничения на покупку российской нефти, несмотря на риски роста цен на энергоносители.
По данным экономистов, в феврале доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако 13 марта стало известно о временном решении США ослабить санкции против российской нефти и нефтепродуктов.
Дипломатический источник в комментарии РБК-Украина сообщил, что такой шаг США не поможет стабилизировать мировые рынки, но поможет Кремлю воевать дольше. Аналогичным образом высказался и президент Украины Владимир Зеленский: Кремль заработает до 10 млрд долларов, чтобы финансировать войну.