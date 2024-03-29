Вже у семи регіонах. В Сумській області також вводять графіки аварійних відключень світла

В Сумській області внаслідок російських обстрілів енергетичної системи України вводяться графіки аварійних відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України та Сумську обласну військову адміністрацію.
Як зазначили в ОВА, рішення щодо графіків відключень світла у регіоні застосовуються за вказівкою НЕК "Укренерго»".
"Наразі вживаються усі необхідні заходи щодо стабілізації ситуації та відновлення електропостачання в нашій державі", - передали в адміністрації.
Дізнатися такі графіки можна на ресурсах АТ "Сумиобленерго" за цим посиланням.
В обленерго додали, що наразі аварійно вимкнені споживачі 1-3 черг.
Разом з там в Міненерго інформують у звіті про енергетичну ситуацію станом на сьогоднішній вечір про сім регіонів, у яких діють відключення світла. Зокрема, йдеться про:
В заяві міністерства вказується, що там введено погодинні та аварійні відключення споживачів через пошкодження системи передачі та генерації електроенергії.
Нагадаємо, війська РФ у ніч проти 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Силами і засобами ППО ЗСУ були знищені 56 безпілотників та 29 ракет ворога.
Ворожий удар знову був націлений на енергетику. Окупанти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.
За словами прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогоднішній удар знову доволі сильно пошкодив обладнання. За його словами, через російську атаку, Україна почала імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови, аби система працювала стабільно.
Раніше сьогодні "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у трьох областях, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській. Крім того, 29 березня у Харкові оновили графіки відключень світла, які діятимуть з 1 по 7 квітня.
Додамо, сьогодні ввечері стало відомо, що графіки відключення світла запроваджуються також у Полтавській та Донецькій областях.
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