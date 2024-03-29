Уже в семи регионах. В Сумской области также вводят графики аварийных отключений света

В Сумской области в результате российских обстрелов энергетической системы Украины вводятся графики аварийных отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины и Сумскую областную военную администрацию.
Как отметили в ОВА, решение относительно графиков отключений света в регионе применяется по указанию НЭК "Укрэнерго".
"В настоящее время принимаются все необходимые меры по стабилизации ситуации и возобновлению электроснабжения в нашем государстве", - передали в администрации.
Узнать такие графики можно на ресурсах АО "Сумыоблэнерго" по этой ссылке.
В облэнерго добавили, что в настоящее время аварийно выключены потребители 1-3 очередей.
Вместе с тем, в Минэнерго информируют в отчете об энергетической ситуации по состоянию на сегодняшний вечер о семи регионах, в которых действуют отключение света. В частности, речь идет о:
В заявлении министерства указывается, что там введены почасовые и аварийные отключения потребителей из-за повреждений системы передачи и генерации электроэнергии.
Напомним, войска РФ в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены 56 беспилотников и 29 ракет врага.
Вражеский удар снова был нацелен на энергетику. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование. Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшний удар снова довольно сильно повредил оборудование. По его словам, из-за российской атаки Украина начала импортировать электроэнергию из Румынии.
Ранее сегодня "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в трех областях, а именно в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской. Кроме того, 29 марта в Харькове обновили графики отключений света, которые будут действовать с 1 по 7 апреля.
Добавим, сегодня вечером стало известно, что графики отключения света вводятся также в Полтавской и Донецкой областях.
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