Вже наступного тижня: Зеленський анонсував фіналізацію обговорених з Трампом питань
Фіналізація обговорених президентом Володимиром Зеленським питань зі США має пройти вже наступного тижня. Окрім цього, українську та європейську делегації чекає прийом у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента в Telegram.
"Домовилися, що наші команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання", - повідомив Зеленський.
Він додав: з главою Білого дому Дональдом Трампом дійшли згоди, що українські представники мирного врегулювання з РФ мають прибути до Вашингтону у січні. До української делегації також повинні приєднатись європейські політики.
"І також узгодили з президентом Трампом, що він прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні в січні", - підсумував український лідер.
Зазначимо, що Зеленський у пресслужбі Офісу президента також опублікував кадри зустрічі з американським лідером сьогодні.
Зустріч Зеленського та Трампа у Флориді 28 грудня
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Трампом у США, у резиденції глави Білого дому у Флориді, в Мар-а-Лаго.
Головними питаннями обговорення стало мирне врегулювання з РФ, а саме - питання Донбасу, тобто питання територій; ЗАЕС та гарантій безпеки Україні.
За підсумками зустрічі вже відомо: питання Донбасу поки так і не вирішене, однак сторони наблизились до розв'язання цього пункту, про що заявив на пресконференції сам Трамп
Питання ЗАЕС - американський президент повідомив, що Москва пішла на поступки щодо Запорізької електростанції. РФ не запускає бомби на ЗАЕС і це вже досягнення, вважає глава Білого дому.
Зеленський, своєю чергою, заявив: мирний план на сьогодні готовий на 90%, щодо гарантій безпеки - вони доопрацьовані на всі сто відсотків.
Трамп також анонсував створення робочої групи США, яка буде працювати з Росією. До не увійдуть перші особи американської політики.