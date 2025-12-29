ua en ru
Головна » Новини » Політика

Вже наступного тижня: Зеленський анонсував фіналізацію обговорених з Трампом питань

США, Понеділок 29 грудня 2025 01:26
UA EN RU
Вже наступного тижня: Зеленський анонсував фіналізацію обговорених з Трампом питань Фото: лідери України та США - Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Фіналізація обговорених президентом Володимиром Зеленським питань зі США має пройти вже наступного тижня. Окрім цього, українську та європейську делегації чекає прийом у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента в Telegram.

"Домовилися, що наші команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання", - повідомив Зеленський.

Він додав: з главою Білого дому Дональдом Трампом дійшли згоди, що українські представники мирного врегулювання з РФ мають прибути до Вашингтону у січні. До української делегації також повинні приєднатись європейські політики.

"І також узгодили з президентом Трампом, що він прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні в січні", - підсумував український лідер.

Зазначимо, що Зеленський у пресслужбі Офісу президента також опублікував кадри зустрічі з американським лідером сьогодні.

Зустріч Зеленського та Трампа у Флориді 28 грудня

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Трампом у США, у резиденції глави Білого дому у Флориді, в Мар-а-Лаго.

Головними питаннями обговорення стало мирне врегулювання з РФ, а саме - питання Донбасу, тобто питання територій; ЗАЕС та гарантій безпеки Україні.

За підсумками зустрічі вже відомо: питання Донбасу поки так і не вирішене, однак сторони наблизились до розв'язання цього пункту, про що заявив на пресконференції сам Трамп

Питання ЗАЕС - американський президент повідомив, що Москва пішла на поступки щодо Запорізької електростанції. РФ не запускає бомби на ЗАЕС і це вже досягнення, вважає глава Білого дому.

Зеленський, своєю чергою, заявив: мирний план на сьогодні готовий на 90%, щодо гарантій безпеки - вони доопрацьовані на всі сто відсотків.

Трамп також анонсував створення робочої групи США, яка буде працювати з Росією. До не увійдуть перші особи американської політики.

