Вже наступного тижня: Зеленський анонсував фіналізацію обговорених з Трампом питань

Фіналізація обговорених президентом Володимиром Зеленським питань зі США має пройти вже наступного тижня. Окрім цього, українську та європейську делегації чекає прийом у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента в Telegram .

"Домовилися, що наші команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання", - повідомив Зеленський.

Він додав: з главою Білого дому Дональдом Трампом дійшли згоди, що українські представники мирного врегулювання з РФ мають прибути до Вашингтону у січні. До української делегації також повинні приєднатись європейські політики.

"І також узгодили з президентом Трампом, що він прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні в січні", - підсумував український лідер.

Зазначимо, що Зеленський у пресслужбі Офісу президента також опублікував кадри зустрічі з американським лідером сьогодні.