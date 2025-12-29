ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп заявив про "великий поступ" Путіна щодо ЗАЕС

США, Понеділок 29 грудня 2025 00:24
UA EN RU
Трамп заявив про "великий поступ" Путіна щодо ЗАЕС Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявив про великий поступ російського диктатора Володимира Путіна щодо Запорізької АЕС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським після перемовин у Мар-а-Лаго.

"Ми це довго обговорювали. ЗАЕС може негайно експлуатуватися. Я говорив з Путіним, він хоче бачити її введення в експлуатацію", - зазначив Трамп.

Президент США зазначив, що це найбільша АЕС у світі і "вони можуть швидко її запустити".

"Це дуже великий поступ - що він перестав націлюватися бомбами на цю АЕС", - додав американський лідер.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. За цей час країна-агресорка неодноразово намагалася узаконити контроль над об’єктом, порушуючи норми міжнародного права.

Останні дії "Ростехнадзору" розцінюють як черговий прояв ядерного шантажу, що посилює загрози безпеці регіону та всього світу.

Водночас у межах мирних ініціатив США пропонують формат спільного управління Запорізькою АЕС за участі України, РФ та Сполучених Штатів. Володимир Зеленський заявляв, що такий підхід є несправедливим.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада Україні вдалося відновити електропостачання окупованої ЗАЕС після пошкодження лінії внаслідок російських обстрілів. До цього станція десять разів повністю втрачала живлення.

Вже 6 грудня ЗАЕС знову залишалася без зовнішнього електропостачання. Наразі станція підключена лише до однієї зовнішньої лінії, що продовжує створювати ризики для ядерної безпеки.

У суботу, 28 грудня, Україна та Росія домовились про локальне перемир'я поблизу ЗАЕС. Це дало можливість розпочати ремонтні роботи на лінії електропередач біля станції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Запорізька АЕС Дональд Трамп Війна в Україні Зустріч Зеленського та Трампа
Новини
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну