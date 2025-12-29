ua en ru
Уже на следующей неделе: Зеленский анонсировал финализацию обсужденных с Трампом вопросов

США, Понедельник 29 декабря 2025 01:26
Уже на следующей неделе: Зеленский анонсировал финализацию обсужденных с Трампом вопросов Фото: лидеры Украины и США - Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Финализация обсужденных президентом Владимиром Зеленским вопросов с США должна пройти уже на следующей неделе. Кроме этого, украинскую и европейскую делегации ждет прием в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента в Telegram.

"Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсуждаемые вопросы", - сообщил Зеленский.

Он добавил: с главой Белого дома Дональдом Трампом договорились, что украинские представители мирного урегулирования с РФ должны прибыть в Вашингтон в январе. К украинской делегации также должны присоединиться европейские политики.

"И также согласовали с президентом Трампом, что он примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе", - подытожил украинский лидер.

Отметим, что Зеленский в пресс-службе Офиса президента также опубликовал кадры встречи с американским лидером сегодня.

Встреча Зеленского и Трампа во Флориде 28 декабря

Президент Владимир Зеленский встретился с Трампом в США, в резиденции главы Белого дома во Флориде, в Мар-а-Лаго.

Главными вопросами обсуждения стало мирное урегулирование с РФ, а именно - вопрос Донбасса, то есть вопрос территорий; ЗАЭС и гарантий безопасности Украины.

По итогам встречи уже известно: вопрос Донбасса пока так и не решен, однако стороны приблизились к решению этого пункта, о чем заявил на пресс-конференции сам Трамп

Вопрос ЗАЭС - американский президент сообщил, что Москва пошла на уступки по Запорожской электростанции. РФ не запускает бомбы на ЗАЭС и это уже достижение, считает глава Белого дома.

Зеленский, в свою очередь, заявил: мирный план на сегодня готов на 90%, по гарантиям безопасности - они доработаны на все сто процентов.

Трамп также анонсировал создание рабочей группы США, которая будет работать с Россией. В не войдут первые лица американской политики.

