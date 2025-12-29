Уже на следующей неделе: Зеленский анонсировал финализацию обсужденных с Трампом вопросов
Финализация обсужденных президентом Владимиром Зеленским вопросов с США должна пройти уже на следующей неделе. Кроме этого, украинскую и европейскую делегации ждет прием в Вашингтоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента в Telegram.
"Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсуждаемые вопросы", - сообщил Зеленский.
Он добавил: с главой Белого дома Дональдом Трампом договорились, что украинские представители мирного урегулирования с РФ должны прибыть в Вашингтон в январе. К украинской делегации также должны присоединиться европейские политики.
"И также согласовали с президентом Трампом, что он примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе", - подытожил украинский лидер.
Отметим, что Зеленский в пресс-службе Офиса президента также опубликовал кадры встречи с американским лидером сегодня.
Встреча Зеленского и Трампа во Флориде 28 декабря
Президент Владимир Зеленский встретился с Трампом в США, в резиденции главы Белого дома во Флориде, в Мар-а-Лаго.
Главными вопросами обсуждения стало мирное урегулирование с РФ, а именно - вопрос Донбасса, то есть вопрос территорий; ЗАЭС и гарантий безопасности Украины.
По итогам встречи уже известно: вопрос Донбасса пока так и не решен, однако стороны приблизились к решению этого пункта, о чем заявил на пресс-конференции сам Трамп
Вопрос ЗАЭС - американский президент сообщил, что Москва пошла на уступки по Запорожской электростанции. РФ не запускает бомбы на ЗАЭС и это уже достижение, считает глава Белого дома.
Зеленский, в свою очередь, заявил: мирный план на сегодня готов на 90%, по гарантиям безопасности - они доработаны на все сто процентов.
Трамп также анонсировал создание рабочей группы США, которая будет работать с Россией. В не войдут первые лица американской политики.