Уже на следующей неделе: Зеленский анонсировал финализацию обсужденных с Трампом вопросов

Финализация обсужденных президентом Владимиром Зеленским вопросов с США должна пройти уже на следующей неделе. Кроме этого, украинскую и европейскую делегации ждет прием в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента в Telegram .

"Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсуждаемые вопросы", - сообщил Зеленский.

Он добавил: с главой Белого дома Дональдом Трампом договорились, что украинские представители мирного урегулирования с РФ должны прибыть в Вашингтон в январе. К украинской делегации также должны присоединиться европейские политики.

"И также согласовали с президентом Трампом, что он примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе", - подытожил украинский лидер.

Отметим, что Зеленский в пресс-службе Офиса президента также опубликовал кадры встречи с американским лидером сегодня.