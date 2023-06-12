Вже контрнаступ? ЗСУ просуваються на півдні, є хороші новини: огляд фронту

Сили оборони України перейшли у наступ на трьох ділянках – захід Запорізької області, адмінкордон Запорізької та Донецької областей, а також на флангах на Бахмутському напрямку. На 12 червня від окупантів звільнили п'ять населених пунктів.

Про ситуацію на фронті, хороші новини та особливості нинішніх контрнаступальних операцій, – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Хороші новини з фронту

Російська пропаганда заговорила про наступ Сил оборони ще з 4-5 червня. Проте українська сторона називала ці заяви фейками та спростовувала контрнаступ. За тиждень стало зрозуміло, що активні дії йдуть і Збройні сили України досягають локальних успіхів.

Про вдале просування найбільше новин надходить із району Великої Новосілки. Це селище міського типу на заході Донецької області біля адміністративного кордону із Запорізькою.

Українські військові визволили кілька сіл (фото deepstatemap.live)

Благодатне

Напередодні 11 червня Сухопутні війська підтвердили визволення села Благодатне. В операції брала участь 68-а окрема єгерська бригада разом з іншими підрозділами Сил оборони. Під час наступу вдалося взяти в полон 5 російських військових.

Нескучне

Село Нескучне зайняли ще 10 червня, але офіційна інформація з'явилася наступного дня. Його визволили силами 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української добровольчої армії 129-ї окремої бригади Територіальної оборони.

Макарівка

Увечері, 11 травня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила деокупацію Макарівки. За її словами, на південній частині фронту українські війська на двох напрямах просунулися на відстані від 300 до 1500 метрів.

Сторожеве

Визволення Сторожевого підтвердили вранці 12 червня. В операції брала участь 35-а окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", – кажуть морпіхи.

У боях за Сторожеве було ліквідовано близько 50 окупантів, ще четверо потрапили до полону.

Новодарівка (Запорізька область)

Сьогодні стало відомо про визволення села Новодарівка. Причому сили Запорізької окремої бригади ТРО вибили ворога ще 4 червня. Росіяни кілька днів намагалися відбити позиції та повернутися до Новодарівки, але всі спроби були марними.

Паралельно йдуть наступальні дії інших ділянках. Вчора ворожу позицію захопили на Авдіївському напрямі. Як заявили у Генеральному штабі, воїни 59-ої окремої мотопіхатної бригади ім. Якова Гандзюка просунули лінію фронту.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на флангах під Бахмутом вдалося пройти ще від 250 до 700 метрів. Зараз у цьому районі точаться позиційні бої, українські військові контратакують там, де для цього є умови. При цьому противник зазнає тяжких втрат. Зазначимо, минулого тижня тут просунулися майже на 1,5 км.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також наголошують на локальних успіхах на заході Запорізької області в районі сіл Лобкове та Новопрокровка, а також на південь від Оріхова. А в районі Благодатного та Нескучного росіяни могли відступити через загрозу оточення.

Зазначимо, офіційна інформація про звільнені населені пункти публікується лише після остаточного закріплення на позиціях.

Що змінив підрив Каховської ГЕС

Американська газета The New York Times наводить ще один доказ підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Перед самим вибухом супутники-шпигуни зафіксували сильний тепловий спалах. Один із високопоставлених представників Білого дому заявив, що у зв'язку з цим у Вашингтоні схиляються до того, що за терактом стоїть Росія.

Розлив Дніпра після руйнування греблі змусив російські війська відійти до тилових районів. За словами речниці Сил оборон півдня України Наталї Гуменюк, противник відійшов на 5-15 кілометрів. Крім того, за ішними даними, повністю вийшов із окупованих Олешок.

За даними Генерального штабу, противник через повінь зазнав втрат у живій силі та техніці. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни влаштували підрив, щоб вивільнити сили та перемістити боєздатні частини для інших напрямків.

"Підрив Каховської ГЕС очевидно здійснювався з розрахунку не допустити наступу Сил оборони України на Херсонському напрямку та звільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрями", – зазначила вона.

Росіяни підривом Каховської ГЕС намагалися сповільнити наступ України (фото скріншот відео)

Ключовий момент – українська сторона була готова до варіанта з підривом ще з жовтня 2022 року. Приблизно тоді росіяни почали завозити вибухівку, а наші – розглядати різні сценарії.

"І це не сценарії на рівні чи буде підрив чи ні, їх було набагато більше. Тепер багато залежить від того, за яким сценарієм розгортатимуться бойові дії. Підрив дамби, звичайно, впливає, але лише на те, який зі сценаріїв буде використаний. Про загрозу знали давно на найвищому рівні, тому ніякої несподіванки не трапилося. Але у світі не розраховували, що росіяни підуть на техногенну катастрофу, щоб виграти для себе кілька зайвих тижнів", - зазначив у коментарі РБК-Україна глава Українського центру безпеки і співробітництва, радник Міноборони Сергій Кузан.

На його думку, будь-яку цивілізовану країну такий кричущий випадок змусив би припинити війну через безліч смертей, у тому числі серед своїх же військових, яких не попередили і які загинули на першій лінії в Херсонській області.

Військовий експерт Олексій Гетьман схиляється до того, що ворог прорахувався і йому не вдалося загальмувати чи зупинити ЗСУ.

"Коли розливається річка, пересуватися там, доки вода не зійшла, дуже важко. І у них були такі плани, але ми бачимо, що вони не дуже спрацювали. Це нас не застало зненацька, у нас є плани наступальних дій, які враховують варіанти з підривом гідроспоруд. Тепер ми діємо за тим планом, який враховував підрив дамби і розлив води. Одним із перших, хто про це сказав, був командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. Тому ми просто діятимемо за іншим планом", – зазначив він у розмові із виданням.

Що з росіянами у Херсонській області

Кузан наголошує, що противник відвів підрозділи з важкою бронетехнікою, але залишив піхоту як "розмінний матеріал".

"В один момент важко всіх вивести, оголивши перші лінії оборони. Зараз навіть важко визначити, яку кількість своїх людей вони втопили. Розрахунок був простий – їм треба було закрити Херсонський напрямок. Їх непокоїло, що ми зможемо форсувати Дніпро, і тому влаштували підрив Каховської ГЕС. Наш правий берег знаходиться вище, тому для наших військових це не доставило жодних проблем. Але для цивільних це катастрофа", – додав радник Міноборони.

За його словами, активізація Сил оборони України у Запорізькій області змусила росіян перекинути близько 15-20 тисяч військових із Херсонського спрямування до району окупованого Токмака.

Окупанти через підрив ГЕС змушені відійти на другу лінію оборони (фото Getty Images)

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко впевнений, що противник залишився без першої лінії оборони. І це болісний удар, оскільки на ній знаходиться смуга постачання, мінні поля, основні окопи та схованки з протитанковими ракетними комплексами. Тобто завдання цієї смуги – максимально уповільнити можливе просування українських сил.

"А вони залишилися без першої лінії. І у разі, якщо через деякий час щось почнеться на Херсонщині, то це все одразу почнеться на другій. Зараз росіяни переважно на ній, потроху повертаються на передову, але ситуація в Запорізькій області змушує частину контингенту перекидати туди", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Ще один момент, який виділяє експерт, – це проблема з ресурсами. На лівобережній частині ворог нарив багато окопів, але все впирається в наявність особового складу, який міг би вести повноцінну оборону. І останні випадки розвідки боєм з українського боку розкрили цю проблему.

Олексій Гетьман вказує на те, що затопивши першу лінію, росіяни ще й зруйнували власні мінні поля. Повернутися їм буде складно, бо вода, зокрема, "перезамінувала" ці позиції.

"Їхні карти вже неактуальні, вони не знають, де знаходяться міни і де можна рухатися. Щоб повернутися на першу лінію, треба все розмінувати. Ми теж не знали, де їхні міни, але ми знаємо, як проходити мінні поля. До того ж у нас є можливість розмінувати дистанційно, і ми були готові до цього", – додав він.

Опитані РБК-Україна експерти сходяться на думці, що доки з лівобережної частини Херсонської області не зійде вода, зарано говорити про наступальні дії в тому напрямку. Найближчим часом заболочена місцевість буде непрохідною для військової техніки.

Рух вздовж річки на Донбасі

Напередодні речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що росіяни підірвали дамбу у Пологівському районі Запорізької області.

Це сталося у районі села Новодарівка. Підрив дамби призвів до затоплення обох берегів річки Мокри Яли, вздовж якої просуваються ЗСУ на Донеччині. За словами Шершеня, це не вплине на контрнаступні дії.

На Донеччині ЗСУ просуваються вздовж річки Мокрі Яли (фото google.com/maps)

Порівняно з дамбою Каховської ГЕС масштаби не ті, тож противник намагається локально уповільнити Сили оборони України. Але навряд чи це вийде.

"Ми бачимо просування у напрямку від Великої Новосілки. Все це вказує на те, що ми рухаємося по обидва береги Мокрих Ялів на південь, а це вже Маріупольський напрямок. Росіяни намагаються зупинити за допомогою підриву інших дамб, але здатні завдати лише тимчасових незручностей. А з урахуванням просування ЗСУ на інших напрямках, вони, найімовірніше, самі опиняться у незручному становищі", – вважає експерт Олександр Коваленко.

Він також зазначає, що далі на півдні за течією річки противник зосередив сили у районі села Старомлинівка. І саме в цьому районі найближчим часом відбуватимуться "найцікавіші події".

На що ще можуть піти росіяни

Відштовхуючись від того, що росіяни під час відступу влаштовують техногенні катастрофи, на Півдні вони мають ще багато варіантів. Наприклад, українська розвідка вже повідомляла про замінування заводу "Кримський титан" на півночі окупованого півострова. Це хімічний завод, його підрив може призвести до нової катастрофи.

"І це добре лягає у логіку дій окупантів: вони погрожують на випадок фізичного заходу українських сил на північ Кримського півострова. Це свідчення їхньої слабкості", - вважає Сергій Кузан.

За його словами, військова складова РФ виявилася слабшою, ніж очікувалося. У неї більше людей, техніки, снарядів, але українські військові більш мотивовані, професійніші і мають кращу західну техніку. З іншого боку, ворог закопався в землю і, таким чином, має перевагу над наступальними силами. Тому на Півдні буде непросто, українцям треба готуватися до кровопролитних боїв та втрат, але іншого виходу немає, додав радник Міноборони.

Щодо загроз для Запорізької АЕС, то на думку Кузана, західні лідери вже не йдуть на поводу у російського ядерного шантажу.

"Будь-який атомний об'єкт є глобальним питанням, і світ дав зрозуміти росіянам, що вживатимуться жорсткіші заходи. Те, що Запорізька АЕС теж може бути під загрозою техногенної катастрофи, не справило враження на Захід. І росіяни насправді бояться влаштовувати тут щось подібне" ", - наголосив він у розмові з РБК-Україна.

Особливості наступу

Очевидно, анонсований масштабний контрнаступ України вже розпочинається. Хоча політики та військові кажуть, що "плани люблять тишу", а офіційного оголошення не буде. Ймовірно, щоб скористатися сум'яттям у лавах РФ і досягти максимального ефекту.

Новий контрнаступ не буде схожим на попередні (фото Getty Images)

Експерт Олексій Гетьман каже, що нинішній контрнаступ відрізняється від попередніх і не буде таким динамічним. Таким як на Херсонському та Харківському напрямках.

"Це контрнаступ не повільніший, він просто інший. Тому що по-іншому підготувався ворог і по-іншому вибудував оборонну стратегію", - розповів він РБК-Україна.

На сьогодні під Півднем слід розуміти ділянку фронту від Запоріжжя до південної частини Донецької області (до району окупованої Волновахи). Оскільки підривом Каховської ГЕС противник відсік 200 км і тимчасово унеможливив просування у Херсонській області.

По всій лінії йде промацування лінії оборони противника, він перебуває під постійним тиском ЗСУ. Сергій Кузан зазначає, наступальні операції йдуть по вcьому фронту. Головне завдання - витіснити росіян з першої лінії, виявити мінні поля, особливості роботи їхньої артилерії та швидкість перекидання резервів.

"Туди, де їхня лінія оборони провалюється, будуть заводитись наші нові підрозділи. Де вдається зробити пролом, там наступ буде посилено. Але загалом тиск триває по всьому фронту. Локальні успіхи є біля Авдіївки, в районі Бахмуту ми намагаємося зайняти висоти, щоб розмістити нашу артилерію і знищувати противника в самому місті. Бахмутський напрямок – це класичний приклад контрнаступальних дій, коли ми перехоплюємо ініціативу і б'ємо по незакріплених позиціях", – сказав він у коментарі РБК-Україна.

Паралельно важкі бої йдуть у районі Лимана та Кремінної. На думку радника Міноборони, українські сили розширюють фронт, а противник не розуміє, де закінчиться його північна частина. Власне, тому й бив по аміакопроводу біля Куп'янська (Харківська область), намагаючись влаштувати чергову техногенну катастрофу.

І насправді, варіантів у ЗСУ небагато. Перед контрнаступом на Херсонщину протягом місяців знищувалася логістика Росії, тому її змусили вийти на лівий берег. Операція в Харківській області пройшла швидко через ефект несподіванки, великі простори та ослаблене Ізюмське угруповання РФ. Зараз протяжність фронту скоротилася, що підвищило насичення цих ділянок ворожими військами.

"Ми не можемо провести блискавичну операцію просто тому, що немає умов. Щось на зразок Херсона можна було б зробити з Кримом, якби ми відрізали сухопутний коридор. Але в даному випадку змушені тиснути. Ворог не знає, куди будуть кинуті головні сили на прорив. Іде інтелектуальний поєдинок, але ініціатива на нашому боці, ми нав'язуємо бої. Проблема в тому, що у них багато зброї та людей, та й більшу частину базування їхньої авіації знищити не вдалося. Вони прикривають себе з повітря, і це велика проблема для нас", – наголосив Кузан.

Олександр Коваленко каже, що всі контрнаступальні операції були різними за сценаріями, структурою, ландшафтами, погодними умовами, а також задіяними силами та засобами. І нинішній контрнаступ теж не буде схожим на попередні.