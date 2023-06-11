Вивільнили резерви. Маляр пояснила, з якою метою Росія підірвала Каховську ГЕС

Російська Федерація підірвала Каховську ГЕС з метою вивільнення необхідних резервів. Ворог переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"За наявною інформацією стало відомо, що противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, це насамперед підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії", - пише Маляр.

Як пояснила заступник міністра оборони, враховуючи втрати та обмеженість в резервах, а також розуміючи нездатність стримати наступ наших воїнів на різних напрямках, російське командування вирішило "звузити" географію активних дій ЗСУ.

"Підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки", - додала Маляр.

Підривом ГЕС Росія намагається відволікти частину сил та ресурсів Збройних сил України на ліквідацію техногенної катастрофи та унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі, 6 червня, російські сили здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що призвело до серйозних наслідків. Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найскладніша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, особливо на тимчасово окупованій території регіону. Ворожі сили відмовляються евакуювати цивільне населення, а також ускладнюють порятунок людей обстрілами.

Варто додати, що пропаганда Росії розповсюджувала версію про те, що дамба була зруйнована нібито ракетним ударом збоку України. Експерти з інженерної справи спростували заяву ворога. За їх словами, такі наслідки міг спричинити лише потужний підрив зсередини.

Також нещодавно Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмови окупантів, який підтверджує, причетність російської диверсійної групи до підриву Каховської ГЕС.