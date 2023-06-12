Уже контрнаступление? ВСУ продвигаются на юге, есть хорошие новости: обзор фронта

Силы обороны Украины перешли в наступление на трех участках – запад Запорожской области, админграница Запорожской и Донецкой областей, а также на флангах на Бахмутском направлении. По состоянию на 12 июня от оккупантов освободили пять населенных пунктов.

О ситуации на фронте, хороших новостях и особенностях нынешних контрнаступательных операций, – ниже в материале РБК-Украина.

Хорошие новости с фронта

Российская пропаганда заговорила о наступлении Сил обороны еще с 4-5 июня. Однако украинская сторона называла эти заявления фейками и опровергала контрнаступление. Неделю спустя стало понятно, что активные действия идут и Вооруженные силы Украины добиваются локальных успехов.

Об удачном продвижении больше всего новостей поступает из района Великой Новоселки. Это поселок городского типа на западе Донецкой области возле административной границы с Запорожской.

Украинские военные освободили несколько сел (фото deepstatemap.live)

Благодатное

Накануне 11 июня Сухопутные войска подтвердили освобождение села Благодатное. В операции участвовала 68-ая отдельная егерская бригада вместе с другими подразделениями Сил обороны. В ходе наступления удалось взять в плен 5 российских военных.

Нескучное

Село Нескучное заняли еще 10 июня, но официальная информация появилась на следующий день. Его освободили силами 7-го отдельного батальона "АРЕЙ" Украинской добровольческой армии 129-й отдельной бригады Территориальной обороны.

Макаровка

Вечером 11 мая замминистра обороны Анна Маляр подтвердила деоккупацию Макаровки. По ее словам, на южной части фронта украинские войска на двух направлениях продвинулись на расстояния от 300 до 1500 метров.

Сторожевое

Освобождение Сторожевого подтвердили утром 12 июня. В операции участвовала 35-ая отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", – сообщили морпехи.

В боях за Сторожевое были ликвидированы около 50 оккупантов, еще четверо попали в плен.

Новодаровка (Запорожская область)

Сегодня стало известно об освобождении села Новодаровка. Причем силы Запорожской отдельной бригады ТРО выбили противника еще 4 июня. Россияне несколько дней пытались отбить позиции и вернуться в Новодаровку, но все попытки были напрасными.

Параллельно идут наступательные действия на других участках. Вчера вражескую позицию захватили на Авдеевском направлении. Как заявили в Генеральном штабе, воины 59-ой отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка продвинули линию фронта.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на флангах под Бахмутом удалось пройти еще от 250 до 700 метров. Сейчас в данном районе идут позиционные бои, украинские военные контратакуют там, где для этого есть условия. При этом противник несет тяжелые потери. Отметим, на прошлой неделе здесь продвинулись почти на 1,5 км.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также отмечают локальные успехи на западе Запорожской области в районе сел Лобковое и Новопрокровка, а также на юг от Орехова. А в районе Благодатного и Нескучного россияне могли отступить из-за угрозы окружения.

Отметим, официальная информация об освобожденных населенных пунктах публикуется только после окончательного закрепления на позициях.

Что изменил подрыв Каховской ГЭС

Американская газета The New York Times приводит еще одно доказательство подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. Перед самым взрывом спутники-шпионы зафиксировали сильную тепловую вспышку. Один из высокопоставленных представителей Белого дома заявил, что в связи с этим в Вашингтоне склоняются к тому, что за терактом стоит Россия.

Разлив Днепра после разрушения дамбы вынудил российские войска отойти в тыловые районы. По словам пресс-секретаря Сил оборон юга Украины Натальи Гуменюк, противник отошел на 5-15 километров. Кроме того, по другим данным, полностью вышел из оккупированных Олешек.

По данным Генерального штаба, противник в результате наводнения понес потери в живой силе и технике. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что россияне устроили подрыв, чтобы высвободить силы и переместить боеспособные части для других направлений.

"Подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить наступления Сил обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления", – отметила она.

Россияне подрывом Каховской ГЭС пытались замедлить наступление Украины (фото скриншот видео)

Ключевой момент - украинская сторона была готова к варианту с подрывом еще с октября 2022 года. Приблизительно тогда россияне начали завозить взрывчатку, анаши военные - рассматривать разные сценарии.

"И это не сценарии на уровне будет подрыв или нет, их было гораздо больше. Теперь многое зависит от того, по какому сценарию будут разворачиваться боевые действия. Подрыв дамбы, конечно, влияет, но только на то, какой из сценариев будет использован. Об угрозе знали давно на самом высоком уровне, поэтому никакой неожиданности не случилось. Но в мире не рассчитывали, что россияне пойдут на техногенную катастрофу, чтобы выиграть для себя пару лишних недель", – отметил в комментарии РБК-Украина глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, советник Минобороны Сергей Кузан.

По его мнению, любую цивилизованную страну такой вопиющий случай заставил бы прекратить войну из-за множества смертей, в том числе среди своих же, которых не предупредили и которые погибли на первой линии в Херсонской области.

Военный эксперт Алексей Гетьман склоняется к тому, что враг просчитался и ему не удалось затормозить или остановить ВСУ.

"Когда разливается река, передвигаться там, пока вода не сошла, очень тяжело. И у них были такие планы, но мы видим, что они не очень сработали. Это нас не застало врасплох, у нас есть планы наступательных действий, которые учитывают варианты с подрывом гидросооружений. Теперь мы действуем по тому плану, который подразумевал подрыв дамбы и разлив воды. Одним из первых, кто об этом сказал, был командующий Объединенных сил Сергей Наев. Поэтому мы просто будем действовать по другому плану", – отметил он в беседе с изданием.

Что с россиянами в Херсонской области

Кузан подчеркивает, что противник отвел подразделения с тяжелой бронетехникой, но оставил пехоту как "разменный материал".

"В один момент трудно всех вывести, обнажив первые линии обороны. Сейчас даже трудно определить, какое число своих людей они утопили. Расчет был простым – им нужно было закрыть Херсонское направление. Их беспокоило, что мы сможем форсировать Днепр, и поэтому устроили подрыв Каховской ГЭС. Наш правый берег находится выше, поэтому для наших военных это не доставило никаких проблем. Но для гражданских это катастрофа", – добавил советник Минобороны.

По его словам, активизация Сил обороны Украины в Запорожской области заставила россиян перебросить около 15-20 тысяч военных с Херсонского направления в район оккупированного Токмака.

Оккупанты из-за подрыва ГЭС вынуждены отойти на вторую линию обороны (фото Getty Images)

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко уверен, что противник здесь остался без первой линии обороны. И это болезненный удар, поскольку на ней находится полоса снабжения, минные поля, основные окопы и тайники с противотанковыми ракетными комплексами. То есть задача этой полосы - максимально замедлить возможное продвижение украинских сил.

"А они остались без первой линии. И в случае, если через некоторое время что-то начнется в Херсонской области, то это все сразу начнется на второй. Сейчас россияне преимущественно на ней, понемногу возвращаются на передовую, но ситуация в Запорожской области заставляет часть контингента перебрасывать туда", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Еще один момент, который выделяет эксперт, - это проблема с ресурсами. На левобережной части враг нарыл много окопов, но все упирается в наличие личного состава, который мог бы вести полноценную оборону. И последние случаи разведки боем с украинской стороны вскрыли эту проблему.

Алексей Гетьман указывает на то, что затопив первую линии, россияне еще и разрушили собственные минные поля. Вернуться им будет сложно, потому что вода в том числе "перезаминировала" эти позиции.

"Их карты уже неактуальны, они не знают, где находятся мины и где можно двигаться. Чтобы вернуться на первую линию, нужно все разминировать. Мы тоже не знали, где их мины, но мы знаем, как проходить минные поля. К тому же у нас есть возможность разминировать дистанционно, и мы были к этому готовы", – добавил он.

Опрошенные РБК-Украина эксперты сходятся во мнении, что до тех пор, пока с левобережной части Херсонской области не сойдет вода, рано говорить о наступательных действиях в том направлении. В ближайшее время заболоченная местность будет непроходимой для военной техники.

Движение вдоль реки на Донбассе

Накануне спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что россияне подорвали дамбу в Пологовском районе Запорожской области.

Это произошло в районе села Новодаровка. Подрыв дамбы привел к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы, вдоль которой продвигаются ВСУ в Донецкой области. По словам Шершеня, это не повлияет на контрнаступательные действия.

В Донецкой области ВСУ продвигаются вдоль реки Мокрые Ялы (фото google.com/maps)

По сравнению с дамбой Каховской ГЭС масштабы не те, поэтому противник пытается локально замедлить Силы обороны Украины. Но вряд ли у него это получится.

"Мы видим продвижение в направлении от Великой Новоселки. Все это указывает на то, что мы двигаемся по оба берега Мокрых Ялов на юг, а это уже Мариупольское направление. Россияне пытаются остановить с помощью подрыва других дамб, но способны доставить лишь временные неудобства. А с учетом продвижения ВСУ на других направлениях, они, скорее всего, сами окажутся в неудобном положении", – считает эксперт Александр Коваленко.

Он также отмечает, что дальше на юге по течению реки противник сосредоточил силы в районе села Старомлиновка. И именно в этом районе в ближайшее время будут происходить "самые интересные события".

На что еще могут пойти россияне

Отталкиваясь от того, что россияне при отступлении устраивают техногенные катастрофы, на Юге у них еще много вариантов. Например, украинская разведка уже сообщала о заминировании завода "Крымский титан" на севере оккупированного полуострова. Это химический завод, его подрыв может привести к новой катастрофе.

"И это хорошо ложится в логику действий оккупантов: они угрожают на случай физического захода украинских сил на север Крымского полуострова. Это свидетельство их слабости", – считает Сергей Кузан.

По его словам, военная составляющая РФ оказалась слабее, чем ожидалось. У нее больше людей, техники, снарядов, но украинские военные более мотивированы, более профессиональны и имеют более лучшую западную технику. С другой стороны, враг зарылся в землю и таким образом имеет преимущество над наступающими. Поэтому на Юге будет непросто, украинцам нужно готовиться к кровопролитным боям и потерям, но другого выхода нет, добавил советник Минобороны.

Что касается угроз для Запорожской АЭС, то по мнению Кузана, западные лидеры уже не идут на поводу у российского ядерного шантажа.

"Любой атомный объект является глобальным вопросом, и мир дал понять россиянам, что будут применяться более жесткие меры. То, что Запорожская АЭС тоже может быть под угрозой техногенной катастрофы, не произвело впечатление на Запад. И россияне на самом деле боятся устраивать здесь нечто подобное", – подчеркнул он в беседе с РБК-Украина.

Особенности наступления

Очевидно, анонсированное масштабное контрнаступление Украины уже начинается. Хотя политики и военные говорят, что "планы любят тишину", и официального объявления не будет. Вероятно, чтобы воспользоваться сумятицей в рядах РФ и добиться максимального эффекта.

Новое контрнаступление не будет похожим на предыдущие (фото Getty Images)

Эксперт Алексей Гетьман говорит, что нынешнее контрнаступление отличается от предыдущих и не будет настолько динамичным. Таким как на Херсонском и Харьковском направлениях.

"Это контрнаступление не более медленное, оно просто другое. Потому что по-другому подготовился враг и по-другому выстроил оборонную стратегию", – рассказал он РБК-Украина.

На сегодня под Югом следует понимать участок фронта от Запорожья до южной части Донецкой области (до района оккупированной Волновахи). Поскольку подрывом Каховской ГЭС противник отсек 200 км и временно сделал невозможным продвижение в Херсонской области.

По всей линии идет прощупывание линии обороны противника, он находится под постоянным натиском ВСУ. Сергей Кузан отмечает, наступательные операции идут по всему фронту. Главная задача - вытеснить россиян с первой линии, выявить минные поля, особенности работы их артиллерии и скорость переброски резервов.

"Туда, где их линия обороны проваливается, будут заводиться наши новые подразделения. Где удается сделать брешь, там наступление будет усилено. Но в общем давление продолжается по всему фронту. Локальные успехи есть возле Авдеевки, в районе Бахмута мы пытаемся занять высоты, чтобы разместить нашу артиллерию и уничтожать противника в самом городе. Бахмутское направление – это классический пример контрнаступательных действий, когда мы перехватываем инициативу и бьем по незакрепленным позициям", – сказал он в комментарии для РБК-Украина.

Параллельно тяжелые бои идут в районе Лимана и Кременной. По мнению советника Минобороны, украинские силы расширяют фронт, а противник не понимает, где закончится северная его часть. Собственно, потому и бил по аммиакопроводу возле Купянска (Харьковская область), пытаясь устроить очередную техногенную катастрофу.

И на самом деле, вариантов у ВСУ немного. Перед контрнаступлением на Херсон в течение месяцев уничтожалась логистика России, и ее вынудили уйти на левый берег. Операция в Харьковской области прошла быстро из-за эффекта неожиданности, больших пространств и ослабленной Изюмской группировки РФ. Сейчас же протяженность фронта сократилась, что повысило насыщение этих участков вражескими войсками.

"Мы не можем провести молниеносную операцию просто потому, что нет условий. Что-то вроде Херсона можно было бы сделать с Крымом, если бы ми отрезали сухопутный коридор. Но в данном случае вынуждены давить. Враг не знает, куда будут брошены главные силы на прорыв. Идет интеллектуальный поединок, но инициатива на нашей стороне, мы навязываем бои. Проблема в том, что у них много оружия и людей, да и большую часть базирования их авиации уничтожить не удалось. Они прикрывают себя с воздуха, и это большая проблема для нас", – подчеркнул Кузан.

Александр Коваленко говорит, что все контрнаступательные операции были разными по сценариям, структуре, ландшафтам, погодным условиям, а также задействованным силам и средствам. И нынешнее контрнаступление тоже не будет похожим на предыдущие.