Українські військові успішно контратакують і просуваються на півдні: карти боїв ISW

Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні дії на заході Запорізької області. У ніч з 9 на 10 червня українські військові досягли успіхів у цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, показують, що російські війська здійснили незначне просування на північний захід від Вільшани.

Міноборони РФ повідомило, що російські війська розгромили чотири українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Нововолинська, Синьківки та Орлянки Харківської області і Стельмахівки Луганської області.

У Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції поблизу Білогорівки та Веселого. Російський блогер стверджував, що російська артилерія відбила невелику українську механізовану групу, яка намагалася прорвати російську оборону в цьому районі.

Українські війська продовжують обстріли російських тилів у Луганській області. Колишній чиновник "ЛНР" Родіон Мірошник, 10 червня, заявив, що за минулий тиждень українські війська 15 разів завдали ударів по позиціях росіян поблизу Лисичанська. Джерела РФ стверджували, що їхня П ПО перехопила українську ракету, націлену на адмінбудівлю в Луганську.





Бої у Донецькій області

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська просунулися до 1400 метрів на різних невизначених ділянках Бахмутського напрямку. Російські блогери стверджували, що українські сили продовжували контратаки та просувалися на північний захід від Бахмута, зокрема поблизу Берхівки та Ягідного, а також на північний схід від Бахмута в районі Краснополівки.

Російські джерела стверджували, що підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ обороняються від українських контратак у районі Бахмута. В Міноборони Росії заявили, що війська Південного угруповання військ відбили українські атаки на південний захід і північний захід від Бахмута.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції в напрямку Богданівки та Білої Гори.

Генштаб України зазначив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північ від Донецька в районі Сіверного та на південно-західній околиці Донецька в Мар’їнці.





"Південна вісь"

Українські сили продовжували обмежені наземні атаки поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями та досягли незначних успіхів у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, показують, як російські війська відступають із позицій на захід від Сторожевого, хоча незрозуміло, чи захопили українські сили ці позиції.

10 червня Міноборони РФ заявило, що російські сили відбили три наземні атаки українських військ поблизу Великої Новосілки. Блогери з РФ стверджували, що українські війська просунулися на північ від Рівнополя та на південь від Нескучного.

У ніч з 9 на 10 червня українські війська продовжували контратаки на заході Запорізької області та досягли успіхів у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на захід і південь від Лобкового і на захід від Новопокровки. Російські джерела стверджували, що українські сили захопили Лобкове.

Російські блогери стверджували, що частини 58-ї загальновійськової армії відбили українські наземні атаки на південь від Оріхова, в ніч з 9 на 10 червня. Вони повідомляли, що 22-га та 45-а окремі гвардійські бригади спецназу знищили українську бронетехніку на південний схід від Оріхова.

Російські джерела стверджували, що українські сили, 10 червня, продовжували обстрілювати російські тилові райони Херсонської області та Криму. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, показують наслідки українських ударів по Залізному порту.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що російська ППО збила дві українські балістичні ракети "Грім-2". Російський блогер стверджував, що українські сили, можливо, випустили ракети з використанням модифікованих систем С-200.



