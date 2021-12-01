Выступление Зеленского в Раде: Стрихарский подытожил планы президента

По словам Стрихарского, послание Зеленского касалось прежде всего как внутренней, так и внешней политики.
А именно:
Внутренняя политика
Впервые за всю историю Независимости до 10 декабря по инициативе президента Украины будет вынесен законопроект об экономическом паспорте украинца. Законопроект будет предусматривать перерасчет оплаты за использование недр на счета детей, рожденных в Украине. После достижения 18-летнего возраста, средства можно использовать на получение образования в украинских вузах или приобретение собственного жилья.
Начало в 2022 году станет стартом для программы большой термомодернизации. Массовое утепление фасадов станет предохранителем от роста цен на энергоресурсы.
Повышение прожиточного минимума до уровня 6,5 тыс. грн.
Промежуточные результаты реформы "Большой стройки": построено 13 тыс. км дорог. Столько же планируется выстроить в последующие 2 года. По программе предусмотрено строительство 810 мостов и мостовых переходов.
Реализация проекта развития ВМЗ Украины с Великобританией, строительство с Турцией первого корвета для МВД и продолжение сотрудничества с НАТО.
Внесение на рассмотрение парламента законопроекта о множественном гражданстве: украинцы имеют право избирать гражданство и быть избранными. Законопроектом разрешается иметь двойное гражданство и запрещается любая дискриминация лиц, являющихся гражданами нескольких государств.
"После выступления с ежегодным посланием в Верховную раду президент Украины вручил государственные награды и присвоил почетные звания по случаю 30-летия проведения Всеукраинского референдума по провозглашению независимости Украины", - добавил Стрихарский.