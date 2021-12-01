Виступ Зеленського у Раді: Стріхарський підсумував плани президента

За словами Стріхарського, послання Зеленського стосувалось насамперед, як внутрішньої, так і зовнішньої політики.
А саме:
Внутрішня політика
Вперше за всю історію Незалежності до 10-го грудня за ініціативи Президента України буде винесений законопроект про економічний паспорт українця. Законопроект передбачатиме перерахунок оплати за використання надр на рахунки дітей, народжених в Україні. Після досягнення 18-річного віку, кошти можливо використати на отримання освіти в українських ВНЗ або придбання власного житла.
Початок у 2022 році стане стартом для програми великої термомодернізації. Масове утеплення фасадів стане запобіжником від подальшого зростання цін на енергоресурси.
Підвищення прожиткового мінімуму до рівня 6,5 тис. грн.
Проміжні результати впровадження реформи "Великого будівництва": побудовано 13 тис. км доріг. Стільки ж планується побудувати в наступні 2 роки. За програмою передбачено зведення 810 мостів та мостових переходів.
Реалізація проекту розвитку ВМЗ України з Великою Британією, будівництво з Туреччиною першого корвету для МВС та продовження співпраці з НАТО.
Внесення на розгляд парламенту законопроекту щодо множинного громадянства: українці мають право обирати громадянство та бути обраними. Законопроектом дозволяється мати подвійне громадянство і забороняється будь-яка дискримінація осіб, які є громадянами декількох держав.
"Після виступу зі щорічним посланням до Верховної ради президент України вручив державні нагороди та надав почесні звання з нагоди 30-річчя проведення Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України", - додав Стріхарський.