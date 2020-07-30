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Выступала против войны: в РФ признали экстремистской организацию российских националистов

Россия, Красноярск, Четверг 30 июля 2020 02:48
Выступала против войны: в РФ признали экстремистской организацию российских националистов
Фото: Организация КНС (Фото: komitetns.org)
Автор: Артур Родивилов

Участники объединения считают решение политическими репрессиями

Красноярский краевой суд признал общественное объединение "Комитет "Нация и Свобода" экстремистским. Организация выступала против российской агрессии в Украине и поправок в конституцию.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

Отмечается, что были выявлены факты массового распространения экстремистских материалов, подстрекательство к враждебности и ненависти в отношении представителей различных социальных групп.

Организация назвала решение политическими репрессиями.

"Нас пытаются запретить, потому что КНС - это единственная протестная организация правых националистов, которая действует в Москве и ряде других городов. Путин всегда боялся оппозиции справа, и каждый год он призывает ФСБ усилить борьбу с националистами", - заявили в организации.

Участники КНС также участвовали в марше против политического террора памяти Бориса Немцова, в акциях с требованием отставки Путина и против «обнуления» Конституции РФ.

Отметим, в МИД заявили, что Россия ищет "террористов" в оккупированном Крыму. Цель российских оккупационных властей - запугать граждан Украины на полуострове.

РБК-Украина писало, что МИД Украины решительно осудил продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека на временно оккупированной Российской Федерацией территории Крымского полуострова.

Кроме того, омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что российские суды нарушают права крымских татар.

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