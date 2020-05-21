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МИД выступил с заявлением из-за нарушения прав человека в Крыму

Новости » Политика     21.05.2020 - 14:30
МИД выступил с заявлением из-за нарушения прав человека в Крыму
Фото: здание МИД (РБК-Украина)

РФ использует обострение гуманитарной ситуации исключительно как дымовую завесу для дальнейшего наступления на права и свободы крымчан

Министерство иностранных дел (МИД) Украины решительно осуждает продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека на временно оккупированной Российской Федерацией территории Крымского полуострова на фоне распространения пандемии. В МИД назвали имена людей, права которых нарушают.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В министерстве заявили, что РФ использует обострение гуманитарной ситуации исключительно как дымовую завесу для дальнейшего наступления на права и свободы крымчан. Также в МИД напомнили о незаконном военном призыве в Крыму, указе российского президента о лишение граждан Украины права собственности на землю на полуострове.

"Более того, уже более трех лет Российская Федерация как оккупационное государство ставит себя выше Международного суда ООН, игнорируя его приказ, который требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и имеет целью защитить самобытность украинской и крымскотатарской общины в условиях временной оккупации. Вместо того, чтобы следовать букве и духу решения высшей судебной инстанции в мире, Москва прибегла к традиционным для нее методов фабрикации контролируемых "карманных" организаций для искажения жесткой реальности", - говорится в сообщении.

МИД напомнил о продолжающихся судебных процессах, политически и религиозно мотивированном, незаконном лишении свободы, преследовании общественных активистов. Только за последнее время настоящую цену "справедливости" оккупационного правосудия почувствовали Нариман Мемедеминов, Денис Кашук, Эдем Бекиров, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекирьяев, Мемет Белялов, Ернес Аметов, Энвер Сейтосманов и много других.

Несмотря на требование Генеральной Ассамблеи ООН до сих пор в российских застенках остается Эмин-Усеину Куку.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины планирует 22 мая подать в Международный морской трибунал меморандум против Российской Федерации по делу о захвате в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива.

Ранее сообщалось, что освобожденные из российского плена украинские моряки получили статус участников боевых действий.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины права человекаКрымМИД УкраиныРоссийская Федерация
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