Российские суды нарушают права крымских татар, - Денисова

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Суд отказался перенести заседание, несмотря на ухудшение состояния здоровья украинских политзаключеных

В России во время заседания по делу второй бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" судья отказался перенести заседание несмотря на ухудшение состояния здоровья украинских политзаключенных Сервера Мустафаева, Мемета Белялова и Сейрана Салиева. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, у украинских политзаключенных поднялась температура до 40 градусов и появилась сильная боль в мышцах. Несмотря на просьбы крымских татар и их адвокатов перенести заседание и предоставить необходимую медицинскую помощь, судья принял решение продолжить судебный процесс. При этом политзаключенным ввели инъекцию жаропонижающего и выдали справку об удовлетворительном состоянии здоровья.

"Обращаюсь с требованием к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой прекратить пытки граждан Украины, способствовать проведению полного медицинского обследования, а также обеспечить предоставление квалифицированной медицинской помощи незаконно удерживаемым крымским татарам", - сообщила Денисова.

Также омбудсмен подчеркнула, что российские суды уже неоднократно нарушали права украинцев в части статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, ранее Денисова заявляла о нарушении прав украинского политзаключенного Сервера Мустафаева. Ему не оказывают медицинскую помощь, ограничивают получение им посылок, не предоставляют продукты питания во время перемещения из СИЗО в суд, а также лишают возможности принимать душ и совершать прогулки на свежем воздухе.

Также сообщалось, что в России систематически нарушаются права незаконно осужденных крымских татар Тимура Ибрагимова и Сервера Зекирьяева. Им отказываются предоставить медицинскую помощь.