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Виступала проти війни: у РФ визнали екстремістською організацію російських націоналістів

Росія, Красноярськ, Четвер 30 липня 2020 02:48
Виступала проти війни: у РФ визнали екстремістською організацію російських націоналістів
Фото: Організація КНС (Фото: komitetns.org)
Автор: Артур Родивилов

Учасники об'єднання вважають рішення політичними репресіями

Красноярський крайовий суд визнав громадське об'єднання "Комітет "Нація" і "Свобода" екстремістським. Організація виступала проти російської агресії в Україні і поправок у конституцію.

Про це повідомила Генеральна прокуратура Росії.

Наголошується, що були виявлені факти масового поширення екстремістських матеріалів, підбурювання до ворожнечі і ненависті у відношенні представників різних соціальних груп.

Організація назвала рішення політичними репресіями.

"Нас намагаються заборонити, тому що КНС - це єдина протестна організація правих націоналістів, яка діє в Москві і ряді інших міст. Путін завжди боявся опозиції праворуч, і кожен рік він закликає ФСБ посилити боротьбу з націоналістами", - заявили в організації.

Учасники КНС також брали участь у марші проти політичного терору пам'яті Бориса Нємцова, в акціях з вимогою відставки Путіна і проти «обнулення» Конституції РФ.

Зазначимо, у МЗС заявили, що Росія шукає "терористів" в окупованому Криму. Мета російських окупаційних властей - залякати громадян України на півострові.

РБК-Україна писало, що МЗС України рішуче засудила триваюче погіршення ситуації з правами людини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Кримського півострова.

Крім того, омбудсмен Людмила Денисова заявляла, що російські суди порушують права кримських татар.

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