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Вырвал победу у соперника: борец Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады

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Токио, Вторник 03 августа 2021 13:25
Вырвал победу у соперника: борец Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады Фото: украинский борец Парвиз Насибов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В сверхсложной борьбе украинский борец Парвиз Насибов смог победить своего соперника из Египта. С результатом 7:6 он завоевал себе место в финале Олимпиады-2020.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

"Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов (до 67 кг) вырывает победу в сверхсложной схватке против египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда (7:6) и выходит в финал Олимпийских игр",- говорится в сообщении.

Известно, что поединок за золото состоится уже завтра, 4 июля.

Напомним, украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заняла пятое место в финале соревнований Олимпийских игр в Токио.

Добавим, украинские каноисты Павел Алтухов и Дмитрий Янчук остались за пределами финала в каноэ-двойке на Олимпийских Играх в Токио.

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