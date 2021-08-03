Украинцы Алтухов и Янчук не вышли на каноэ-двойке в финал Олимпиады

Украинские каноисты Павел Алтухов и Дмитрий Янчук остались за пределами финала в каноэ-двойке на Олимпийских играх в Токио. Они заняли 5-е место в своем заезде и не вышли в финал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

В полуфинале согласно формуле выхода в финал нужно было попадать в топ-4 из пяти экипажей, но Алтухов и Янчук всю дистанцию были последними и даже несмотря на финишный спурт, они не смогли никого достать. Итоговое время украинской двойки - 3:28.775.