Вирвав перемогу в суперника: борець Парвіз Насібов вийшов у фінал Олімпіади
У надскладній боротьбі український борець Парвіз Насібов зміг перемогти свого суперника з Єгипту. З результатом 7:6 він виборов собі місце у фіналі Олімпіади-2020.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.
"Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов (до 67 кг) вириває перемогу у надскладній сутичці проти єгиптянина Мохамеда Ібрагіма Ель-Сайєда (7:6) і виходить у фінал Олімпійських ігор", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що поєдинок за золото відбудеться вже завтра, 4 липня.
Нагадаємо, українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук посіла п'яте місце у фіналі змагань Олімпійських ігор у Токіо.
Додамо, українські каноїсти Павло Алтухов та Дмитро Янчук залишилися за межами фіналу в каное-двійці на Олімпійських Іграх в Токіо.