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Украинка Бех-Романчук не смогла допрыгнуть до медали на Олимпиаде в Токио

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Токио, Вторник 03 августа 2021 06:30
Украинка Бех-Романчук не смогла допрыгнуть до медали на Олимпиаде в Токио Фото: Марина Бех-Романчук, украинская прыгунья (facebook.com/olympicua)
Автор: Артур Родивилов

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заняла пятое место в финале соревнований Олимпийских игр в Токио. Свой лучший прыжок она показала в третьей попытке - 6,88 (все остальные пять попыток - заступ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Это на пять сантиметров хуже ее лучшего результата в карьере. Для того чтобы попасть на пьедестал в это утро нужно было показывать персональный рекорд.

Занявшая третье место нигерийка Эсе Брума прыгнула на 6,97. Победу же одержала немка Малайка Михамбо с результатом ровно 7 метров. Второе место у американки Бритни Риз (6,97).

Марина Бех-Романчук - 25-летняя прыгунья в длину из Хмельницкой области. Победительница Универсиады-2019, серебряный призер чемпионата Европы-2018 и бронзовый призер европейского первенства 2019 года в залах. В октябре 2019 года Бех-Романчук завоевала серебряную медаль на чемпионате мира. Супруга пловца Михаила Романчука, обладателя серебряной и бронзовой медали на Олимпиаде в Токио-2020.

Напомним, украинские каноисты Павел Алтухов и Дмитрий Янчук остались за пределами финала в каноэ-двойке на Олимпийских играх в Токио. Они заняли 5-е место в своем заезде и не вышли в финал.

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