Выплаты ФОПам по 8 000 гривен начнутся через несколько недель, - Федоров

Выплаты ФОПам (физическим лицам-предпринимателям) по 8 000 гривен начнутся через несколько недель. В приложении "Дія" нужно немного доработать технологический процесс.

"В законе прописано, что есть 10 дней для того, чтобы Кабинет министров разработал алгоритм выплат и запустил процессы. Поэтому я думаю, что через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно доработать технологический процесс, но это займет немного времени", - отметил Федоров.

По его словам, команда "Дія" готова и ждет только решения правительства.

Отметим, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подавать заявку на выплаты можно будет уже в начале апреля.