Зеленский пообещал поддержку бизнеса в "красной" зоне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти помогут бизнесу, который находится в регионах "красной" зоны. Местные власти должны предоставить соответствующие предложения до следующей недели.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
"Логично, что о различных формах поддержки, когда вводится локдаун на местах, должны подумать и представители местной власти, и вместе с усилением карантина разработать комплекс мер по поддержке категорий граждан и бизнеса именно своего района, которые пострадает из-за ограничений так называемой "красной" зоны", - заявил Зеленский.
Он добавил, что ожидает от местных властей предложений относительно поддержки бизнеса. По словам президента, соответствующие предложения на следующей неделе могут рассмотреть и утвердить на конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.
"Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100% к ним. Таким образом, сумма поддержки людей и бизнеса увеличится вдвое", - подчеркнул Зеленский.
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Напомним, 18 марта власти Киева приняла решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.
Кроме того, Кабинет министров пока не обсуждает конкретную дату введения нового локдауна в Украине. Пока политикой правительства остается введение местных локдаунов.