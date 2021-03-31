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Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: когда можно подавать заявки

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 13:11
Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: когда можно подавать заявки Фото: Шмыгаль назвал дату выплат ФОПам по 8 тысяч гривен (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Физические лица - предприниматели и наемные работники смогут подавать заявки на получение компенсации за карантин по 8 тысяч гривен в начале апреля. Порядок будет разработан в течение недели.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства 31 марта, которое транслировалось на Youtube.

Как напомнил премьер, Верховная рада 30 марта одобрила закон, который предусматривает выплаты тем, кто попал под ограничения в "красной" зоне.

Премьер дал поручение Минэкономики в течение недели разработать все необходимые документы, "чтобы уже в начале апреля люди могли подавать заявки через "Дію" и начались соответствующие выплаты".

Также Шмыгаль поручил Министерству развития громад и территорий координировать с местной властью, "которую мы призываем также проводить доплаты бизнесу в границах своего региона и границах возможностей".

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 30 марта приняла закон компенсации физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам, пострадавшим от карантина.

Напомним, в 2020 году в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.

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