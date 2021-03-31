Виплати ФОПам по 8 000 гривень почнуться за кілька тижнів, - Федоров

Виплати ФОПам (фізичним особам-підприємцям) за 8 000 гривень почнуться через кілька тижнів. У додатку "Дія" треба трохи допрацювати технологічний процес.

"У законі прописано, що є 10 днів для того, щоб Кабінет міністрів розробив алгоритм виплат і запустив процеси. Тому я думаю, що через кілька тижнів процес запуститься. Ми технічно готові до цього, нам потрібно доопрацювати технологічний процес, але це займе трохи часу", - зазначив Федоров.

За його словами, команда "Дія" готова і чекає тільки рішення уряду.

нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що подавати заявку на виплати можна буде вже на початку квітня.