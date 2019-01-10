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Выход Британии из ЕС без соглашения может нарушить авиаперевозки в Европе

Новости » Политика    10.01.2019 - 17:13
Выход Британии из ЕС без соглашения может нарушить авиаперевозки в Европе
Фото: Александр где Жунак (iata.org)

Возможны сбои в воздушном трафике

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта Александр где Жунак заявил о возможном нарушении авиасообщения в Европе, в случае Brexit без заключения соглашения с ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Он предупреждает, что возможны сбои в воздушном трафика, которые могут длиться несколько месяцев. Де Жунак отметил, что ранее были приняты руководящие принципы IATA, которые касаются авиаперевозок между Британией и ЕС, но они построены и учитывают уровни воздушного трафика 2018 года, в то время как в 2019 году ожидается рост объема пассажирских перевозок в Европе.

Данных мер вряд ли будет достаточно, чтобы полностью избежать отмены авиарейсов.

Напомним, палата общин парламента Великобритании проголосовали за то, чтобы премьер министр в течение трех дней раскрыла свой запасной план по выходу из ЕС.

Добавим,премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия покинет Евросоюз 29 марта.

Ранее Мэй заявила, что парламент Великобритании проведет голосование по Brexit 15 января.

Отметим, Тереза Мэй призвала членов парламента страны проголосовать за соглашение относительно выхода страны из состава Евросоюза. Мэй также упомянула о "досадном расколе" в стране между сторонниками Brexit и их оппонентами.

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